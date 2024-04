Assist al bacio e sportellate Shomurodov l’uomo in più per Ranieri nel rush finale 

Quando al minuto 21 della ripresa, la lavagnetta dei cambi ha mostrato il suo numero, il 61, tutta la Domus gli ha tributato un lungo applauso, da condividere con chi lo sostituiva, Zito Luvumbo. Ma se l'angolano è da tempo nel cuore dei tifosi, per lui, Eldor Shomurodov, quel gesto di affetto è una lieta novità. Ma è anche il segno che pure lui, l'attaccante arrivato dall'Est, ha spazzato via i dubbi e le perplessità di una stagione vissuta, per diversi mesi, da oggetto misterioso. E Shomurodov si è preso la scena prima con la doppietta contro la Salernitana (che lo aveva cercato durante il mercato di gennaio) e poi contro l'Atalanta, con l'assist a Tommaso Augello, il terzo babà stagionale servito ai compagni, forse il più bello, dopo quelli a Viola (a Salerno) e a Pavoletti (per la rovesciata che ha abbattuto il Sassuolo).

Piede d'oro

Alla lettura delle formazioni, il suo nome ha fatto sussultare. In una gara determinante per il futuro, Ranieri lo ha gettato nella mischia, lasciando in panchina il bomberissimo Lapadula, cannoniere principe nella corsa alla promozione, bersagliato da acciacchi vari, ultimo un problema al tendine rotuleo. L'uzbeko di Jarkurgan non ha battuto ciglio e ha iniziato una battaglia, senza esclusione di colpi, col terzetto tutto muscoli e centimetri della difesa di Gasperini. Sessantasette minuti, recupero del primo tempo compreso, a gettarsi su ogni palla, con scatti, progressioni e sportellate. Quando il Cagliari andava in difficoltà sulla pressione atalantina, sapeva di potersi appoggiare ai centonovanta centimetri dell'ex Genoa. Che nei momenti complicati è stato anche il primo difensore rossoblù. Quando, poi, c'è stato da recuperare lo svantaggio, ecco aumentare anche la pericolosità offensiva. Fino all'assist per Augello: una palla in profondità, difesa di forza e di fino in mezzo a tre difensori, servita poi con leggerezza e precisione all'esterno rossoblù, che non poteva sprecare un regalo simile. Applausi ad Augello, certo, ma soprattutto a Shomurodov, che in quella rete ha un'ampia e corposa compartecipazione.

Scusa, Eldor

Sorride sempre, Shomurodov. Con lui Ranieri ha usato bastone e carota, stuzzicando anche il suo orgoglio. «Gli ho chiesto dove fosse finito il giocatore che avevo visto ai tempi del Genoa», aveva ricordato tempo fa il tecnico, «se avesse ancora quella fame». E per il “Messi uzbeko” (come pomposamente lo chiamano in patria, dove è capitano e leader assoluto della sua nazionale) è scattata la molla. Dopo due stagioni da dimenticare, tra Roma e Spezia, sa che a Cagliari non può fallire. E, al rientro dall'infortunio, sta diventando una pedina importante. Ranieri gli ha ridato fiducia, con la terza maglia da titolare di fila. Col Verona lo aveva sostituito a fine primo tempo. «E per questo gli ho chiesto scusa», ha spiegato il tecnico dopo la vittoria con l'Atalanta, «perché non aveva affatto demeritato. Sta bene e avevo bisogno di gente di gamba, che attaccasse lo spazio ed Eldor lo ha fatto molto bene». Abbastanza da prendersi gli applausi di allenatore, compagni e tifosi e magari meritarsi una nuova conferma per la sfida impossibile di San Siro con l'Inter. A caccia di altri gol per gridare, sottovoce, che il vero Shomurodov è tornato.

RIPRODUZIONE RISERVATA