Assisi rende omaggio  alla figura di padre Todde 

Una straordinaria figura, da omaggiare ancora una volta ad Assisi. Una delegazione di Tonara, in testa la prima cittadina Cristina Patta, sabato ha raggiunto la celebre località umbra. Una giornata speciale, davanti alla governatrice Stefania Proietti, sindaca di Assisi, per ricordare padre Michele Todde, il francescano nato a Tonara che ad Assisi riuscì a salvare centinaia di ebrei dalle persecuzioni razziali, durante l’occupazione nazifascista. L’evento, “Per una geografia della memoria: dall’accoglienza alla fraternità, un percorso per la pace”, si è svolto nell’incantevole santuario della Spogliazione. L’importanza dell’opera di padre Todde ha preso il sopravvento. Nel pomeriggio il ricordo del francescano sardo è stato approfondito. Prima con la presentazione del libro dedicato a Michele Todde, “Il frate dell’accoglienza”, con gli interventi di Felice Autieri, Michelino Luisi e Costantino Floris. Poi, con il momento più toccante: la consegna del “Crogiuolo sardo”, nel nome di padre Todde, per il Giardino dei Giusti di Assisi. «Una giornata emozionante, in una terra bellissima, perché abbiamo ricordato nel modo migliore possibile il nostro illustre concittadino», dice Cristina Patta. «Gli insegnamenti di padre Todde resteranno sempre vivi». Scomparso a 90 anni, ad Assisi, nel settembre del 1972, padre Todde ha vissuto gli orrori delle due guerre mondiali.

