Assieme alle stelle brillano i “gregari” 

Nel primo tempo interviene in modo deciso in due circostanze per sedare gli animi in campo e fuori: al 18’ estrae il cartellino giallo per punire Olivieri e Altare, protagonisti di un parapiglia a gioco fermo, frenato con fatica. Qualche minuto più tardi Ayroldi non autorizza la ripresa del gioco a causa di alcuni fumogeni lanciati dagli ultras del grifone per contestare la propria squadra. La partita riprende dopo qualche minuto anche grazie allo speaker del “Curi” che invita i tifosi a un comportamento più consono. Nella ripresa a pochi minuti dal termine Lapadula segna, sul filo del fuorigioco, il quinto gol del Cagliari: Ayroldi convalida ma ha necessità del silent check con la sala VAR per confermare la posizione regolare dell’attaccante italo-peruviano. Gli ultimi gialli (due) completano il quadro di una performance più che sufficiente.