Aveva abiti troppo leggeri ed è morta per assideramento la turista tedesca di 16 anni trovata morta l’altro ieri, in un bosco sopra San Candido, in Alto Adige. C’è voluta l’autopsia per stabilire le cause del decesso, anche se l’omicidio è stato subito escluso perché sul corpo non c’erano ferite. La giovane era in vacanza con i genitori. Alloggiava in un maso.

