Assicurazioni, in due anni rialzi del 26% 

Il 2025 si apre all’insegna dei rincari nel settore delle assicurazioni per le automobili per oltre un milione di automobilisti. Il rialzo dei premi per la responsabilità civile è legata anche agli incidenti stradali causati nel 2024. Un numero, comunque, in calo rispetto all’anno precedente con la frequenza sinistri, in base alle dichiarazioni effettuate nel 2024, è del 4,6%. A scattare la fotografia l’Osservatorio assicurativo di Segugio.it.

Per un automobilista che ha causato un incidente nell’anno appena concluso rispetto a chi non ne ha causati il rincaro stimato è in media di 492 euro e, considerando i circa un milione e mezzo di automobilisti cui sarà addebitato, si arriva a 740mln di euro in più per il settore assicurativo. A fare più incidenti, e vedere quindi più aumenti, gli automobilisti dell’Umbria, dove la frequenza sinistri tocca il massimo, seguiti da quelli di Toscana e del Lazio. Anche in Sardegna il numero è in crescita.

Al contrario, viene dichiarato un numero minore di incidenti, con conseguenti aumenti minori, in Campania, Calabria e Molise. In termini di età, gli under 25 sono quelli che dichiarano più sinistri, mentre gli adulti tra i 35 ed i 44 anni sono i più attenti alla guida. I ritocchi si aggiungono agli ultimi rincari: un premio medio Rc auto a novembre 2024 era di 467 euro, in crescita del 26,7% rispetto allo stesso mese del 2022.

