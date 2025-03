«Assicurazione obbligatoria contro le calamità» 

«I danni dovuti a catastrofi naturali sono in costante crescita a livello planetario. L’obbligo di assicurazione per le imprese iscritte presso le Camere di commercio individuato dal legislatore deve essere inquadrato come una tutela per il singolo imprenditore e per la collettività». Giovanni Soffietti, amministratore delegato di un’importante realtà del mercato assicurativo, commenta la novità in tema di tutela dal rischio di alluvioni, esondazioni, frane e terremoti. Entro la fine di marzo, tutte le imprese – ad esclusione di quelle attive in agricoltura e nella pesca – dovranno sottoscrivere delle polizze per tutelarsi da questi rischi. Chi non lo farà potrebbe vedersi negata la concessione di incentivi pubblici o ristori. Saranno tutelati per legge: terreni, fabbricati, macchinari, attrezzature industriali e commerciali.

La situazione

Questo genere di eventi naturali aggravati dal cambiamento climatico e dall’abbandono delle campagne riguarda anche la Sardegna. Esistono infatti mappe e rilievi curati dalle amministrazioni che assegnano un determinato grado di pericolo per le imprese presenti su quelle porzioni di territorio. Soffietti evidenzia come la nuova legge sia un vantaggio proprio per i più esposti: «Il legislatore ha voluto individuare un obbligo a contrarre come quello esistente per la r.c. auto. Sino a qualche tempo fa, era possibile per un imprenditore – anche in Sardegna – vedersi negata la copertura assicurativa perché l’alluvione veniva considerata come un evento quasi certo. Oggi questo tema non esisterà più». Il manager evidenzia come le più esposte ai pericoli siano le piccole e medie imprese: «In Sardegna abbiamo tanti imprenditori accorti ma anche chi fa affidamento sul destino quando ragiona di gestione del rischio. Ci sono tanti prodotti offerti dalle compagnie ed alcuni consentono di gestire anche le fasi successive a una catastrofe». Soffietti ricorda che diverse assicurazioni stanno premiando chi collabora: «La normativa incentiva il riconoscimento di vantaggi per chi mitiga il rischio nelle sue sedi».

La Cna

Francesco Porcu, segretario regionale della Cna, non ha riserve sul nuovo obbligo. «I nostri richiami ruotano intorno ai tempi: la scadenza del 31 marzo è troppo ravvicinata per una scelta consapevole. Abbiamo scritto alla Presidenza del Consiglio per chiedere di valutare una proroga».

