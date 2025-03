Assicuratore arrestato per truffa 

Un assicuratore di Nuoro, Alessandro Di Capua, 38 anni, è finito nel carcere di Badu ’e Carros con l’accusa di truffa aggravata, estorsione e sostituzione di persona, ed evasione. L’uomo, che operava nel settore assicurativo, era riuscito a guadagnarsi la fiducia di diverse vittime grazie alla sua professione, ma ha successivamente sfruttato questa posizione per commettere una serie di reati. L’indagine, condotta dalla Guardia di finanza di Nuoro e coordinata dai pubblici ministeri Selene Desole e Sandra Maria Benedetta Picicuto, ha portato alla luce numerose truffe, con un danno che ammonta a 100 mila euro.

Amici truffati

Le vittime, ingannate dall’apparente serietà dell’assicuratore, sono state sfruttate e raggirate. Martedì Di Capua è stato arrestato in esecuzione di un’ordinanza cautelare emessa dal gip del Tribunale di Nuoro, Giovanni Angelicchio. Una prima stima delle somme illecitamente ottenute si aggira attorno ai 100 mila euro. Ma potrebbero esserci tanti altri truffati. Le modalità fraudolente per ottenere denaro erano molteplici. Inizialmente il cliente veniva avvicinato con la proposta di sottoscrivere le polizze. Il contratto però non veniva inviato alla compagnia assicurativa, e le somme versate venivano trattenute dal truffatore. Il broker cercava di capire se i clienti avessero pendenze tributarie, civili o penali.

Maresciallo finto

Poi li contattava oscurando l’utenza telefonica e alterando la voce, spacciandosi per il “comandante della Guardia di finanza” o il “vice-prefetto” o il “funzionario dell’Agenzia delle entrate” chiedendo denaro, che doveva essere consegnato al broker, per definire velocemente e senza “aggravi” la loro posizione. “Se non paghi subito le cartelle ci sarà la denuncia all’Agenzia delle entrate”, oppure “Rischi un’ispezione se non paghi” erano le minacce del broker per convincere i malcapitati. Il gip ha disposto anche il divieto dell’esercizio di attività professionali nel settore finanziario e assicurativo per 12 mesi. In casa di Di Capua (difeso da Gianluca Langiu e Giuseppina Di Salvatore) sono stati trovati 70 grammi di cocaina, morfina e anfetamina e il necessario per il taglio e il confezionamento. Il broker è stato denunciato anche per detenzione ai fini di spaccio. Ieri è evaso dai domiciliari ed è stato condotto in carcere.

