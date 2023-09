Assi e travi traballanti, ponticello a rischio 

Il ponticello di legno che collega via Parrocchia con via Ottaviano Augusto ha bisogno di urgenti interventi di manutenzione. La pavimentazione mostra infatti i segni dell’usura, provocati dal tempo trascorso e dalle condizioni atmosferiche: diverse travi sono traballanti, la pavimentazione in asticelle di legno inizia a marcire, in alcuni punti mancano le viti e tra le assi si intravede il fondo.

Insomma, attraversare la passerella non risulta più sicuro come un tempo. E non è un caso che persone hanno riferito di avere avuto la sensazione di cadere da un momento all'altro attraversando il ponticello. La struttura è stata oggetto di manutenzione varie volte negli anni, per garantire un passaggio in sicurezza a chi vi transita.

Adesso però è arrivato il momento di un nuovo intervento, tanto che il vicesindaco Massimiliano Bullita ha in previsione di effettuare un'ispezione, con la sindaca Paola Secci e ai tecnici comunali, per verificare lo stato delle tavole e garantire quindi ai cittadini l'attraversata in sicurezza. Un piccolo restauro, richiesto a gran voce dai residenti.

Tante generazioni sono transitate nella passerella, tra cui persone che hanno ricordato di quando giocavano a fare gli equilibristi in giovane età. L'attuale ponte è stato inaugurato nel 1990 tra via Giulio Cesare e via Scipione, in una posizione strategica poiché permette di attraversare il Rio Matzeu che divide il paese.

RIPRODUZIONE RISERVATA