Assetto idrogeologico, piano in Regione 

Il Pai (Piano d’assetto idrogeologico) di Maracalagonis è in fase di approvazione alla Regione dopo il “sì”, lo scorso anno, del Consiglio comunale. Ora si accelera per il Puc (Piano urbanistico comunale), in gestazione da anni e che ora sembra in dirittura d'arrivo. La sindaca Francesca Fadda ha annunciato il coinvolgimento anche della popolazione e della minoranza consiliare. L'assessore all'urbanistica Antonio Melis aggiunge che presto in Consiglio sarà portata una relazione sulla parte urbana del Puc a firma sua, di Cinzia Perra dell'Ufficio tecnico del Comune e del coordinatore del gruppo di studio dello stesso Puc, Santino Quarto.

Al centro soprattutto le zone C di espansione, per le quali si ipotizzerebbe un ridimensionamento, come sollecitato dalla stessa Regione, con previsione di un incremento di 1.500 abitanti nei prossimi dieci, vent'anni. «Il vecchio piano – dice l’assessore Melis – ne prevede invece 5mila, cosa che sarebbe ormai improponibile alla Regione».

Se ne parlerà presto negli annunciati incontri col coinvolgimento del Consiglio e dei cittadini. (r. s.)

