Assetati fuori dallo Schema 

A Tertenia il dilemma di ogni sindaco è riuscire a garantire la sacrosanta doccia a ogni singolo turista. Il redivivo Schema 17, nella migliore delle ipotesi, arriverà fino a Loceri. Tertenia, terzo Comune ogliastrino per residenti, è tagliato fuori da un progetto divenuto miraggio, dopo vent’anni di promesse. L’inverno ha portato la pioggia e placato la sete delle falde riarse, i Tacchi sono spugne gonfie d’acqua e l’abitato madre dovrebbe sostenere la lunga stagione di siccità. Sarrala, invece, trema al pensiero dell’estate.

Acqua al mare

Dodici chilometri di costa a dodici chilometri da Tertenia, 2000 abitazioni, tremila pozzi attivi. Trent’anni fa a Sarrala, si scavava qualche decina di metri. Oggi si arriva anche a 150. L’anticamera del processo di desertificazione, in quanto la drastica riduzione delle portate degli acquiferi unita al progressivo abbassamento provoca la risalita del cuneo salino, già verificata in pozzi a 500 metri dal mare. Nella piana i 730 abitanti d’inverno toccano anche i 10.000 in piena estate. Oggi l’acqua a Sarrala arriva da un pozzo vicino al rio Sa Brecca e da un impianto di dissalazione acquistato dal Comune: 120 metri cubi al giorno dal pozzo, 200 dal dissalatore. Le risorse vengono convogliate al serbatoio di Tesonis con un impianto di sollevamento meccanico.

L’acqua è poca e mal distribuita a causa di una rete non capillare mentre la capacità di accumulo è limitata. Il Comune pensa di acquistare un altro dissalatore per implementare le risorse ma tutto sarà inutile senza una rete adeguata. Motivo per cui il sindaco Giulio Murgia ha rinnovato la sua richiesta alla Regione per un finanziamento in grado di coprire le spese per realizzare tre serbatoi di accumulo distribuiti sul territorio, tra loro interconnessi, una condotta dorsale principale che attraversi l’intera area di Sarrala per assicurare una portata capillare. Il conto, fognature comprese, arriva a 9 milioni di euro. «Si spendono soldi in infrastrutture molto meno importanti», disse il sindaco Murgia qualche anno fa. La battaglia per l’acqua a Sarrala è infatti una campagna epica, cominciata quando i turisti scoprirono la bellezza rara di questa terra.

L’auspicio

«Lo Schema 17 – spiega il sindaco – non potrà essere la soluzione, non possiamo programmare lo sviluppo del nostro territorio con archi temporali che sfiorano i due decenni ma realizzabili in un massimo di cinque anni, altrimenti si finirebbe per fare solo ragionamenti puramente astratti. In Regione abbiamo ribadito che il problema di Tertenia deve essere affrontato in modo esclusivo e diretto, in quanto le condizioni geografiche e geomorfologiche del nostro territorio rendono, se non impossibile, quanto meno molto difficile la connessione alla rete regionale degli acquedotti».

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