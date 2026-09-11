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Molentargius.
12 settembre 2026 alle 00:33

Assetata, scivola nel canale del parco: cagnolina salvata dagli agenti della Forestale 

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Dopo aver vagato all’interno del parco di Molentargius, per la sete si è avvicinata allo scivolo della darsena finendo in acqua senza riuscire a risalire. La disavventura di Maki, cagnolina meticcia di tipo maremmano di 14 anni, si è conclusa per fortuna con il lieto fine: l’allarme è scattato grazie al monitoraggio delle immagini del sistema di videosorveglianza presente nel Parco naturale Molentargius-Saline. È stata attivata un’operazione di soccorso che ha visto la collaborazione tra gli agenti del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, il personale del Parco e l’Info Point.

Il personale a bordo di alcune canoe ha raggiunto e affiancato l’animale, cercando di tranquillizzarlo e di guidarlo verso una posizione più sicura. Una volta accompagnata verso un angolo della darsena, Maki è stata messa in sicurezza e successivamente scortata dalle canoe verso lo scivolo, dove gli agenti forestali hanno provveduto al recupero e alla messa in salvo.La cagnolina, esausta ma illesa, è stata quindi identificata attraverso la lettura del microchip: il proprietario (che stava cercando il suo cane, sfuggito improvvisamente al suo controllo) è stato rintracciato e l’animale è tornato a casa sua.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

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