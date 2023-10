Asset immobiliari gonfiati, Donald Trump torna davanti al giudice  

Washington. «Questa è la continuazione della più grande caccia alle streghe», «una truffa e una farsa», una «interferenza elettorale», uno «show horror» allestito da una pm «razzista» e un giudice «canaglia»: Donald Trump torna in tribunale a New York deciso a trasformare il suo ennesimo processo in uno spettacolo mediatico per aumentare i consensi elettorali e riprendersi la Casa Bianca. Uno show mentre alla Camera si consuma la resa dei conti dei suoi fedelissimi con lo speaker Kevin McCarthy, e la Corte suprema tiene aperta la corsa dell’ex presidente ignorando il ricorso di un oscuro candidato repubblicano che, invocando il 14° emendamento, voleva escluderlo per il suo coinvolgimento nell’insurrezione del 6 gennaio 2021 contro il Capitol.

Il tycoon era già stato due volte quest’anno a palazzo di giustizia: nella prima condannato per aver diffamato e commesso abusi ai danni della scrittrice Jean Carroll, nella seconda rinviato a giudizio per aver pagato il silenzio di due pornostar. Ora l’ex presidente affronta un processo civile ben più insidioso. Col rischio di mettere a repentaglio il suo vasto impero immobiliare e la capacità di continuare a fare business. La procuratrice generale di New York Letitia James ha accusato lui e due suoi figli, Donald Jr ed Eric, di aver gonfiato per un decennio di oltre due miliardi di dollari il valore degli asset della Trump Organization per ottenere migliori condizioni da banche e assicurazioni. Il giudice Arthur Engoron ha già riconosciuto i tre Trump “responsabili di frode”, ora si tratta di esaminare altre sei accuse e di stabilire l’entità della pena. La pm chiede una sanzione di 250 milioni di dollari e il bando della holding di famiglia nello Stato di New York.

RIPRODUZIONE RISERVATA