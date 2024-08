Assestamento, trecento milioni per le emergenze 

Oltre trecento milioni di euro nel primo intervento finanziario della legislatura. L’assestamento di bilancio approvato ieri in Consiglio regionale – 28 voti favorevoli e 14 contrari – affronta una serie di emergenze, ma sarà anche ricordato perché il dieci per cento (trenta milioni) è dedicato alle strategie della Regione nel panorama del sistema aeroportuale. Trenta milioni accantonati per consentire all’amministrazione di avere un ruolo attivo nel processo di fusione degli scali sardi, in pratica quote nella futura holding di gestione. Il fatto è che nessuno in Giunta, né in maggioranza, ha idea di quante quote possano essere acquisite con trenta milioni.

Il caso aeroporti

Da qui gli attacchi del centrodestra. «Ma a voi chi vi ha detto che serve questa cifra? E per cosa? Vorremmo che questo tema fosse discusso alla luce del sole», ha dichiarato in Aula Fausto Piga di FdI. Il ddl stanzia anche 170mila euro per uno studio di fattibilità sull’ingresso della Regione nella compagine societaria. Ecco, fa notare il capogruppo dei Riformatori Umberto Ticca, «prima bisognerebbe procedere con lo studio, poi con un orizzonte chiaro si stanziano le risorse. D’altra parte, un conto è entrare con il 2%, un altro è con il 12%. Eppure accantonate ugualmente 30 milioni che avreste potuto indirizzare ad altre emergenze». L’assessora ai Trasporti Barbara Manca ha escluso «la presenza di qualcosa di occulto alla base della norma. Allo stato attuale bisogna capire quale ruolo la Regione è in grado di svolgere nel sistema aeroportuale, e le risorse dedicate allo studio vanno in questa direzione». Ora, però, «non possiamo scendere nel dettaglio perché la materia è complessa e abbiamo bisogno di conoscere il quadro in cui la Regione può operare». Tradotto: «Abbiamo messo da parte i 30 milioni perché così, qualunque sia l’esito dello studio, siamo pronti ad agire».

Dopo l’ok all’assestamento, l’assessore al Bilancio Giuseppe Meloni ha spiegato che «l’operazione potrebbe sbloccarsi nel giro di poco tempo, se ciò dovesse accadere verrà informato il Consiglio regionale, ma intanto noi dobbiamo essere pronti». In ogni caso, «non stiamo sottraendo risorse ad altri settori che sono stati finanziati. Se poi ci dovessimo rendere conto, da qui all’autunno, che queste risorse per i trasporti non servono, vorrà dire che faremo altre scelte».

Siccità

Le altre voci di spesa importanti riguardano agricoltura, sanità, personale. Per l’agricoltura ci sono trenta milioni, oltre quindici solo per affrontare il problema siccità. Tra le altre misure: 4,5 milioni di ristori alle aziende che ricadono nel distretto irriguo di Posada, 5 milioni per le spese sostenute in emergenza per la sopravvivenza del bestiame, tre milioni per la riparazione delle condotte idriche nel centro Sardegna, 6 milioni per la viabilità rurale. «Quelli messi in campo sono solo i primi provvedimenti contro la siccità – ha detto l’assessore all’Agricoltura Gianfranco Satta – una base che potrà essere successivamente integrata». Per la sanità, tra gli altri interventi, sono da ricordare i 5,4 milioni ai privati accreditati per l’abbattimento delle liste d’attesa. Sul fronte del personale, ieri ha fatto discutere l’emendamento di Fausto Piga per l’abrogazione della legge sugli staff, provvedimento licenziato nella scorsa legislatura, allora criticatissimo dall’attuale maggioranza che oggi utilizza la stessa legge. Sulla questione non è intervenuto nessuno del Campo Largo. Solo l’assessora al Personale Mariaelena Motzo ha osservato che «questo argomento non ci preoccupa perché non abbiamo alcun “poltronificio” da proteggere. Sulla base della norma vigente abbiamo ricoperto alcune figure nei gabinetti degli assessorati, ma non abbiamo problemi a dire che ragioneremo su una eventuale modifica della legge. Quello che deve essere chiaro è la missione di questa Giunta, che è quella di spendere con rigore le risorse pubbliche. Con questo senso di responsabilità lavoreremo affinché l'amministrazione regionale lavori in maniera efficiente e senza sprechi».

Avanzo

«È una manovra tempestiva», ha commentato l’assessore Giuseppe Meloni, «che tiene conto delle emergenze e che dà risposte ai sardi, siamo molto soddisfatti perché l'obiettivo di poter immettere nel sistema economico della Sardegna queste risorse prima della pausa estiva è stato raggiunto. Era importante, non volevamo attendere ottobre perché ritenevamo che ci fossero delle emergenze da aggredire, lo stiamo facendo e siamo molto soddisfatti del lavoro che è stato fatto anche in Consiglio». Resta un avanzo di amministrazione di 530 milioni di euro, ma le risorse non potranno essere utilizzate prima del giudizio di parifica della Corte dei Conti.

