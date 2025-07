Assestamento in Aula il 5 Oggi il confronto con Anci 

I dubbi su un via libera in Consiglio regionale prima di Ferragosto restano, ad ogni modo ieri la conferenza dei capigruppo ha deciso per la convocazione dell’Aula il 5 agosto con all’ordine del giorno proprio l’assestamento di bilancio da circa ottocento milioni di euro. Il disegno di legge – che oggi alle 10.30 sarà oggetto di un confronto dei capigruppo di maggioranza con l’Anci - ha ricevuto ieri pomeriggio i pareri positivi delle commissioni Sanità, Attività produttive e Autonomia e riforme, dove sono stati ascoltati gli assessori Bartolazzi, Satta, Cuccureddu, Cani e Motzo per le parti della variazione di propria competenza. Il parere favorevole della quinta commissione è stato però accompagnato da quattro raccomandazioni in tema di agricoltura: una richiesta di approfondimenti sull’applicazione e la platea dei beneficiari del contributo per l’abbattimento del costo del trasporto per le merci; l’incremento delle risorse destinate ai ristori per l’emergenza dermatite bovina; l’introduzione di ristori per i danni causati alle colture dalla fauna selvatica e soprattutto l’opportunità di misure che compensino le prevedibili conseguenze negative, in termini di esportazioni, per la filiera dell’agroalimentare sardo, per effetto dell’introduzione dei dazi nel mercato americano. Intanto, il consigliere di Alleanza Sardegna Stefano Schirru ha anticipato la presentazione di un emendamento alla variazione per risarcire operatori turistici, turisti e attività commerciali colpiti dagli incendi di quest’estate. La proposta di modifica prevede lo stanziamento di 1,5 milioni di euro. «Il nostro obiettivo è fornire un sostegno concreto per attenuare le difficoltà economiche causate dai roghi.

