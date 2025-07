Assestamento di bilancio, più soldi all’edilizia pubblica 

Più fondi per migliorare le procedure di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Via libera nel Consiglio Comunale di mercoledì all’assestamento generale del bilancio di previsione 2025-2027 e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, verifiche che i Comuni devono effettuare obbligatoriamente entro il 31 luglio di ogni anno.

Nell'occasione, il responsabile del settore finanziario Luigi Cireddu ha illustrato tre proposte di variazione, poi approvate dall’aula di piazza Maria Vergine. Due, rispettivamente da 174mila e 34mila euro, interesseranno le residenze Erp, sia per incrementare il fondo crediti di dubbia esigibilità, vista l’incertezza che grava su queste entrate, sia per aumentare le prestazioni dei servizi legati agli alloggi pubblici. Ovvero, gestione di domande, graduatorie, contratti e canoni, manutenzioni degli immobili e trasparenza. La terza variazione di bilancio, di 34.500 euro, è volta invece a incamerare le risorse Istat per il censimento della popolazione. Favorevoli tutti i consiglieri di maggioranza presenti, contrari i due della minoranza.

Intervenuto alla fine della discussione, il sindaco Tomaso Locci ha ringraziato «i presidenti di commissione e gli uffici del settore finanziario per il lavoro incessante svolto». ( d. l. )

