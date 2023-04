Assessori, staffetta in vista nella Giunta 

Classe 1984, Serrau, noto a tutti come Marietto, è stato eletto per la prima volta nel 2015, e poi si è confermato nelle elezioni del 2020. Dei Riformatori è risultato uno dei più votati in assoluto, piazzandosi secondo dietro unicamente ad Emanuele Meloni. Oltre alla carriera politica, ha lavorato a lungo nell’Arst, ricoprendo anche importanti incarichi come quello di capostazione a Monserrato nella rete della metropolitana leggera di superficie. Impegnato nel sociale e nello sport da sempre.

Non si tratterebbe però di dimissioni forzate ma di un avvicendamento, già previsto da tempo. Inutile chiedere dichiarazioni dirette agli interessati. Nei corridoi del palazzo di via Scipione tutte le bocche sono cucite. Ma qualcosa comunque si riesce a scoprire. Dunque, sempre secondo le informazioni che trapelano, al momento delle elezioni, nello scorso 2020, quando si confermava l’amministrazione guidata dalla sindaca Paola Secci, Annis e Serrau avrebbero ottenuto un numero pressoché pari di voti: 213 lei, 223 lui. Da qui la decisione di spartirsi il tempo alla guida dell’assessorato; Serrau infatti non poteva prendere da subito questa carica, a causa di impegni personali, e sceglieva la più tranquilla poltrona consiliare dando la precedenza a Ilaria Annis.

La notizia manca ancora del patentino di ufficialità. Ma i bene informati attorno alle questioni del Municipio di Sestu non hanno molti dubbi: tra gli assessori sta per tirare aria di cambiamento. E in particolare, secondo le prime indiscrezioni, sarà Ilaria Annis, nominata nel 2020 nel ruolo di assessora ai Servizi sociali, Politiche giovanili, Igiene e sanità, a cedere la sua delega a Mario Alberto Serrau, attualmente consigliere comunale. Entrambi appartengono al partito dei Riformatori Sardi.

La staffetta

Chi sono

L’assessora Ilaria Annis, secondo le indiscrezioni in uscita, invece è nata nel 1988 ed è una dei più giovani componenti della Giunta attuale. Nella sua delega si è impegnata in tante iniziative, dimostrando grande attenzione per lo sport e la salute; tra i più recenti provvedimenti in ordine di tempo c’è lo screening ecografico gratuito, rivolto a prevenire il tumore al seno, in collaborazione con l‘Associazione Medici della Prevenzione, o ancora un progetto che coinvolge educatori di strade e famiglie, per prevenire bullismo e cyberbullismo.

I rumors

Dunque il momento di passare le consegne si farebbe sempre più vicino. Questione di settimane dicono i bene informati.

E c’è anche chi ipotizza che l’avvicendamento avrebbe dovuto già farsi, ma i no comment che fioccano nel palazzo consiliare potrebbero significare che non tutto sarebbe ancora deciso, e forse qualcuno remi contro. Comunque, il tempo permetterà di avere risposte certe. E forse non bisognerà aspettare tanto.

