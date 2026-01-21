«Assessori o tutori dei più fragili?» 

Rette d’oro per gli inserimenti in struttura, costi insostenibili per il trattamento di altre fragilità e un sovraccarico di lavoro burocratico e gestionale per gli assessori comunali nel ruolo di amministratori di sostegno.

I numeri

Nel Medio Campidano a lanciare l’allarme è il sindaco di Villacidro Federico Sollai: «Come componente del Consiglio delle Autonomie locali, in un incontro con la Regione, ho chiesto misure specifiche a sostegno dei Comuni». Problemi di soldi, burocrazia e dell’enorme mole di lavoro sulle spalle degli assessori comunali ai Servizi sociali. «Il frequente affidamento dei giudici – continua Sollai – dell’amministrazione di sostegno ai Comuni, di fatto grava – nel caso di Villacidro – sull’assessora al Sociale che oggi gestisce ben 15 amministrazioni di sostegno con due nuovi incarichi nei primi 15 giorni del 2026 e almeno tre casi in arrivo a breve. Attività che va oltre l’indirizzo politico, l’assessore è un vero e proprio grande amministratore di sostegno, giornalmente ha rapporti con gli assistiti, familiari, prenota visite mediche, paga utenze e rette». L’emergenza è condivisa dal sindaco di Sanluri Alberto Urpi e dal primo cittadino di Arbus, Paolo Salis.

I costi

«Il cambiamento della società – insiste Sollai – con l’invecchiamento della popolazione, ricade quasi esclusivamente sui Comuni che non hanno le forze economiche né organizzative per sostenere un carico di tale portata. A Villacidro, a fronte di un costo complessivo di 250mila euro nel 2025, con una previsione di aumento nell’anno in corso, sarà necessario ridimensionare i servizi a domanda individuale». Stesse sofferenze a Sanluri: «C’è un aumento delle spese – dice Urpi – dovuto alle rette e al costo del lavoro, non dimentichiamo che molti servizi sono affidati alle cooperative. Dal 2023 chiedo alla Regione l’aumento del fondo unico che è stato fortemente diminuito in questi ultimi anni, ma anche un Piano triennale per questi servizi essenziali che non possono restare in lista d’attesa. Finalmente in Regione hanno preso in considerazione la proposta». Da Arbus, Paolo Salis conferma «l’impegno quotidiano dell’assessore ai Servizi sociali che assorbe tempo ed energie, sottraendole al ruolo politico e amministrativo di programmazione delle politiche sociali. Sono sedici le persone affidate a noi. Un incarico che si somma alla gestione dei ricoveri nelle strutture per un costo annuale di 120mila euro».

