Assessori, la nomina arriva dai messi 

È stata una visita decisamente inattesa quella ricevuta da Katiuscia Garone e Marco Solinas: a suonare il campanello i messi comunali. In mano, il messaggio inviato dal sindaco Beniamino Garau con la nomina (in questo caso, la riconferma) ad assessori dei due esponenti del Partito sardo d’azione e le relative deleghe. I due sono caduti dalle nuvole: erano convinti che, prima di prendere qualunque decisione, il primo cittadino avrebbe atteso i vertici del partito, convocati inizialmente per lunedì (ma, per impegni vari, la riunione è slittata a questo pomeriggio).

La situazione

Occorre fare un passo indietro per capire quello che è accaduto. La scorsa settimana, nel corso della seduta in cui era stato eletto presidente del Consiglio comunale Gianluigi Marras, il sindaco aveva ribadito che i due posti anche da occupare in Giunta erano destinati al Psd’Az, chiedendo ai sardisti di indicare i nomi di un uomo e di una donna per rispettare la parità di genere. in realtà, una richiesta non fatta direttamente dal momento che i tre consigliere del partito del presidente della Regione non erano fisicamente in Aula. Assenza strategica. «Prenderemo una decisione la settimana prossima», era stato l’annuncio.

Le nomine

Ma, appunto, prima del vertice sardista, sono arrivate a casa dei due esponenti sardisti le nomine. «Ci sono tante cose da fare per Capoterra, non possiamo permetterci il lusso di perdere tempo», spiega così la sua decisione il sindaco Garau. Volontà di forzare la mano, di provocare una reazione (qualunque fosse) da parte del Psd’Az? «Semplicemente la decisione di rispettare gli accordi: quando fu sfiduciato il presidente del Consiglio Stefano Piano, una delle cose sulle quali ci accordammo con i sardisti fu il fatto di rinominare i vecchi assessori, confermando le deleghe». E così Garau è andato per la sua strada. «Non avendo più sentito nessuno, ho riassegnato le stesse deleghe agli assessori che facevano parte della vecchia Giunta. In fondo, che cosa ho fatto? Ho semplicemente rispettato gli impegni presi».

I prescelti

Il Partito sardo d’azione, per il momento, tace. «Decideremo nel corso di una riunione», è l’unica comunicazione che arriva dai sardisti: questo pomeriggio, dunque, verranno rese note le loro posizioni. Ma la sensazione è che la mossa di Garau non sia piaciuta per nulla. Un problema di nomi: tutti (sia il Psd’Az che il sindaco) d’accordo su Marco Solinas, il fratello del presidente della Regione Christian, lo scontro è sull’altro membro dell’esecutivo. Garau ha nominato Katiuscia Garone mentre i sardisti puntavano su Gaetano Crocco. Un muro contro muro che porterà a dover riassegnare deleghe “pesanti”: a Garone erano state affidate - giusto per citare le più importanti - le Politiche sociali, l’Urbanistica e il Benessere animale mentre a Solinas erano andati il Bilancio, i Tributi e gli Affari legali.

Il futuro

Che cosa accadrà? Se, come è possibile, il Psd’Az deciderà di uscire dalla maggioranza (o, comunque, sceglierà una posizione di attesa), Garau si ritroverà a dover i conti con numeri risicati: tenuto conto della posizione di Gigi Frau (che, pur in mancanza di un annuncio ufficiale, sembra essere passato all’opposizione), il sindaco potrebbe contare su undici voti su ventuno. Difficile, forse impossibile, amministrare con questi numeri. Ma Garau non sembra preoccupato. «Non vivo di politica: se non ci sarà più una maggioranza, torneremo tutti a casa».

