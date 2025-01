Assessori in Germania per la fiera della nautica 

Valorizzare la darsena che, con gli attuali 215 posti e la possibilità di ormeggio per barche oltre i 20 metri, rappresenta una importante possibilità di sviluppo. Con queste finalità, il Comune ha deciso di partecipare al “Düsseldorf boat show” dopo 15 anni di gestione esterna, per allacciare i contatti con gli altri porti della Rete. Erano presenti in Germania il vicesindaco Federico Ledda e l’assessore al Turismo, Marco Francesco Mannu, che hanno promosso i servizi di Bosa. «È stata un’esperienza formativa che ci ha permesso di dialogare con i colleghi della rete e i fornitori di servizi» afferma Mannu. Ledda: «Abbiamo potuto conoscere e scegliere servizi che concorrono a una migliore offerta turistica». ( s.c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA