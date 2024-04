Assessore nel mirino: «Omissioni e inerzia»   

«Tanti buoni propositi ma rarissimi sono i fatti». L’opposizione attacca l’assessore all’urbanistica, Cristian Mereu, accusandolo di avere «una dialettica ineccepibile» ma che «la sua attività si attesta a un nulla di fatto, confermando la scarsa incisività decisionale che lo aveva contraddistinto anche durante la giunta Pulga».

Per i gruppi “Quartucciu nel cuore” e quello Misto, ci sono però priorità che non possono essere più rinviate. «Come l'attuazione del Pru, il problema dello svincolo tra la zona industriale e la 554 e i collegamenti con il centro di Sant'Isidoro», spiega la consigliera Michela Vacca che accusa Mereu di non rispondere alle interrogazioni in Consiglio. «Senza peraltro informare l’assemblea delle trattative in corso con privati per interventi edilizi nelle aree vicino al centro commerciale Millennium. Ma soprattutto – prosegue - non risponde sul “Quartucciu Bess”, il progetto in fase di realizzazione a Sant’Isidoro. L'assessore è gravemente omissivo e la sua inerzia irresponsabile. Altri amministratori si riuniscono in comitati spontanei con la partecipazione della popolazione per opporsi a questa nuova forma di colonizzazione indiscriminata delle campagne, a Quartucciu, invece, il progetto si sta concretizzando nel silenzio assordante di tutta la maggioranza». E conclude: «Mereu non è stato in grado di difendere il nostro territorio e non è riuscito ad assicurarsi adeguate opere compensative e garanzie per la bonifica al momento della dismissione: sacrifica così una parte del nostro territorio agricolo senza benefici per la nostra comunità».

