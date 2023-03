Assessore minacciato di morte 

Le intimidazioni all’assessore e ai militari dell’Arma sconcertano.«Dopo anni di calma – dice il sindaco di Desulo Giancristian Melis – i pochi imbecilli che vivono a Desulo hanno alzato nuovamente la testa e il tiro, attaccando tutti i simboli istituzionali del paese. Non ci capacitiamo di avere a che fare con persone di questo tipo che, invece di scegliere la via del confronto democratico e del dialogo, si affidano alle loro arti grafomani, offendendo e minacciando quelli che sono i pilastri dell’ordine pubblico».

L’amministratore ha denunciato oggi il fatto, che risale a qualche giorno fa, alle forze dell’ordine informandone il sindaco e i colleghi di Giunta. Immediatamente la prefettura, visti i precedenti delle minacce ai carabinieri, ha convocato il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che si riunirà domani mattina alle 10 a Nuoro per affrontare anche il tema delle intimidazioni ai militari dell’Arma. La marescialla Gloria Bisegna e un suo collega, finiti nel mirino a Desulo, e il comandante della stazione di Orosei, maresciallo Luca Trudu.

Non solo l’Arma dei carabinieri. L’anonima del terrore che vuole tenere in ostaggio Desulo ha recapitato minacce di morte tramite una lettera anonima all’assessore comunale ai Lavori pubblici e vice sindaco Sebastiano Maccioni, 56 anni, stesso incarico nella Giunta Littarru, responsabile in paese dei cantieri di Forestas e in comando a Cagliari nel gabinetto dell'assessorato regionale al Lavoro. Chiaro il riferimento all’attività politica di Maccioni. L’anonimo gli contesta di fare il bello e il cattivo tempo per prossime assunzioni nei cantieri forestali. «Sono in previsione le assunzioni per il turnover degli ultimi 5 anni in cui sono andate in pensione 19 persone. Forse i miei compaesani pensano che io sia una sorta di ufficio di collocamento, per questo mi hanno minacciato - ha spiegato il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici -. Vorrei però rassicurare tutti: le assunzioni le gestirà l'Agenzia regionale del lavoro, io continuerò ad occuparmi del mio lavoro e di fare bene nel mio ruolo di assessore».

Non solo l’Arma dei carabinieri. L’anonima del terrore che vuole tenere in ostaggio Desulo ha recapitato minacce di morte tramite una lettera anonima all’assessore comunale ai Lavori pubblici e vice sindaco Sebastiano Maccioni, 56 anni, stesso incarico nella Giunta Littarru, responsabile in paese dei cantieri di Forestas e in comando a Cagliari nel gabinetto dell'assessorato regionale al Lavoro. Chiaro il riferimento all’attività politica di Maccioni. L’anonimo gli contesta di fare il bello e il cattivo tempo per prossime assunzioni nei cantieri forestali. «Sono in previsione le assunzioni per il turnover degli ultimi 5 anni in cui sono andate in pensione 19 persone. Forse i miei compaesani pensano che io sia una sorta di ufficio di collocamento, per questo mi hanno minacciato - ha spiegato il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici -. Vorrei però rassicurare tutti: le assunzioni le gestirà l'Agenzia regionale del lavoro, io continuerò ad occuparmi del mio lavoro e di fare bene nel mio ruolo di assessore».

L’amministratore ha denunciato oggi il fatto, che risale a qualche giorno fa, alle forze dell’ordine informandone il sindaco e i colleghi di Giunta. Immediatamente la prefettura, visti i precedenti delle minacce ai carabinieri, ha convocato il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che si riunirà domani mattina alle 10 a Nuoro per affrontare anche il tema delle intimidazioni ai militari dell’Arma. La marescialla Gloria Bisegna e un suo collega, finiti nel mirino a Desulo, e il comandante della stazione di Orosei, maresciallo Luca Trudu.

Allarme

Le intimidazioni all’assessore e ai militari dell’Arma sconcertano.«Dopo anni di calma – dice il sindaco di Desulo Giancristian Melis – i pochi imbecilli che vivono a Desulo hanno alzato nuovamente la testa e il tiro, attaccando tutti i simboli istituzionali del paese. Non ci capacitiamo di avere a che fare con persone di questo tipo che, invece di scegliere la via del confronto democratico e del dialogo, si affidano alle loro arti grafomani, offendendo e minacciando quelli che sono i pilastri dell’ordine pubblico».

Tutti in piazza

Per oggi il sindaco di Desulo invita tutta la popolazione a partecipare alla manifestazione di solidarietà nei confronti dell’Arma dei carabinieri di Desulo. L’incontro si terrà nel piazzale adiacente alla chiesa di San Sebastiano alle 17.

La solidarietà

Solidarietà a Maccioni dal gruppo di minoranza in consiglio comunale («parola d’ordine: isolare i violenti») e dai massimi vertici istituzionali. «Un atto grave e vigliacco che – ha scritto in una nota il presidente della Regione Christian Solinas – colpisce un amministratore locale impegnato a lavorare con dedizione per il benessere della propria comunità e che si aggiunge ad altre preoccupanti intimidazioni subite recentemente da esponenti delle forze dell’ordine. Bisogna fermare una spirale di odio e violenza che, oltre a mettere a rischio l’incolumità delle vittime, è un freno allo sviluppo di tutta l’Isola».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata