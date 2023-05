«Assessore fratello della consigliera, comportamento disinvolto del sindaco»  

La nomina di Luciano Boi ad assessore scatena le polemiche. Il gruppo d’opposizione Progetto per Nuoro con la consigliera Lisetta Bidoni è molto critico verso Andrea Soddu: «Non si può far passare sotto silenzio l’ennesimo disinvolto comportamento del sindaco, che vorrebbe far credere prassi ordinaria, un fatto causale, la relazione parentale tra il nuovo assessore e la consigliera comunale. E guarda casa la stessa che nelle scorse settimane ha contribuito al rafforzamento del gruppo Soddu e all’indebolimento di Italia in Comune, mettendo all’angolo l’Intergruppo». Aggiunge Bidoni: «Niente da eccepire su Luciano Boi, con un curriculum professionale coerente con le deleghe assegnate, si trattasse di un cittadino qualsiasi, ma è il fratello della consigliera Maria Boi (eletta nelle liste di Italia in Comune, ex Integruppo, e oggi al gruppo misto). Un’operazione che lascia interdetti». Bidoni parla di «gestione opaca».

