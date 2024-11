«Assessore, basta intimidazioni» 

È scontro aperto tra la presidente della Pro Loco Antonella Caboni e l’assessore alla cultura Riccardo Pinna. La numero uno dell’associazione turistica ha inviato una lettera di fuoco indirizzata al sindaco Stefano Altea e all’intero consiglio comunale in cui segnala l’atteggiamento «autoritario e impositivo» dell’esponente della Giunta.

La presidente

«Questo – dice Antonella Caboni – si configura manifestamente violento sia nella sostanza delle decisioni imposte che nella forma con cui queste vengono comunicate. L’assessore si esprime spesso nei miei confronti con toni di assoluta mancanza di rispetto, di prepotenza e intimidazione, rendendo il clima di collaborazione estremamente difficile se non impossibile. In occasione della preparazione degli eventi della mostra dello zafferano l’assessore Riccardo Pinna si è messo ad urlare nei miei confronti e il fatto è testimoniato anche da altri componenti dell’associazione. Da tanti anni svolgo l’incarico di presidente della Pro Loco come volontaria, ma una cosa simile non mi era mai capitata e la considero molto grave per di più nei confronti di una donna di una certa età. Sono amareggiata e ho chiesto un intervento del sindaco affinché venga ripristinato un contesto di rispetto reciproco e di collaborazione». Intanto cinque consiglieri di minoranza Silvia Mamusa, Nicola Orrù, Bebo Casu, Nicola Ennas e Angela Canargiu hanno chiesto che nella prossima assemblea cittadina venga inserito all’ordine del giorno un punto sui rapporti tra amministrazione comunale e Pro Loco.

I consiglieri

«Vogliamo conoscere – rimarcano i 5 esponenti dell’opposizione – quale sia la ragione del contrasto tra le parti in causa». Intanto l’assessore alla cultura Riccardo Pinna, 49 anni, manda segnali distensivi di pace: «Le Pro Loco nascono per lavorare al servizio della comunità, e questo è ciò che ci si aspetta anche dalla nostra associazione locale. Collaboro con questa realtà da oltre 30 anni, e in tutto questo tempo ho avuto modo di apprezzare il lavoro volontario e l'impegno dei suoi soci. Da parte mia non ci sono ragioni di contrasto ma solo discussioni fisiologiche, sul rapporto tra enti che svolgono un importante ruolo nella nostra comunità e che è fondamentale lavorino in sinergia con tutte le associazioni. Con la riforma del terzo settore, la Pro Loco sarà sempre più indipendente nella ricerca di fondi e nella gestione delle attività, un cambiamento importante che richiede collaborazione e dialogo».

