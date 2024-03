Assessorato alla Sanità, la poltrona che scotta 

In campagna elettorale Alessandra Todde aveva ben chiara una cosa: la sanità è la criticità più avvertita dai cittadini. E sapeva anche che, per intercettare il consenso, proprio su questo tema avrebbe dovuto “picchiare” maggiormente. Ora che ha vinto, è consapevole che su una materia così “stressata” è diventato vietato sbagliare. E che serve la persona giusta alla guida di un assessorato che ogni anno si trova a gestire qualcosa come 3,5 miliardi di euro, ovvero quasi la metà dell’intero bilancio regionale. Il problema è che – per tutti i problemi che ci sono a monte della sanità – nessuno vuole la casella. Tanto che, le stesse indiscrezioni sul totoassessori tendono ad attribuirla tra quelle (due) considerate in quota presidente. Insomma, ci deve pensare la governatrice in pectore a trovare la soluzione. «Servirebbe un Franco Meloni (il medico e manager della sanità, esponente dei Riformatori ndr.) di questa parte politica», si lascia scappare un esponente del Pd.

Le ipotesi

Qualche nome circola. Per esempio, quello di Luigi Minerba, già assessore alle Politiche sociali e alla salute nel Comune di Cagliari e manager sanitario nell’area socio-sanitaria di Cagliari. Minerba ha collaborato alla scrittura del programma del Campo largo e ha sostenuto con forza la candidatura di Giuseppe Frau (Lista “Uniti con Alessandra Todde”) al Consiglio regionale. È una figura che potrebbe mettere d’accordo tutti. Poi c’è l’ipotesi Gianfranco Ganau (Pd), ex presidente dell’Assemblea e già sindaco di Sassari che a questo giro non si è candidato. Ganau è medico ed è stato responsabile («con ottimi risultati», è il parere di molti) del servizio dell’emergenza territoriale 118 per le province di Sassari e Nuoro. Ma Ganau fa parte dell’area Riformista del Pd, che dovrebbe già indicare il consigliere Giuseppe Meloni per un assessorato (il Bilancio o gli Enti locali) e per la vicepresidenza della Regione.

La terza ipotesi è che Alessandra Todde vada a cercare la persona giusta fuori dalla Sardegna. Sarebbe una scelta che la esporrebbe a critiche, soprattutto dopo gli sforzi fatti per contrastare la narrazione sulla sua indicazione come candidata del Campo Largo da parte di Giuseppe Conte ed Elly Schlein.

Il caso Manca (M5S)

Difficilmente potrà guidare l’assessorato Desirè Manca (M5S), la consigliera più votata di tutti, che proprio delle criticità del sistema ha fatto il suo cavallo di battaglia per tutti i cinque anni all’opposizione e in campagna elettorale. Proprio per questo, il suo eventuale operato sarebbe costantemente nel mirino delle opposizioni. Inoltre la consigliera di Sassari punta alla Presidenza del Consiglio regionale, che difficilmente otterrà perché dovrebbe spettare al primo partito della coalizione, cioè il Pd.

Tuttavia, è quello che trapela, quella sulla presidenza dell’Assemblea non sarebbe ancora una partita persa, soprattutto se il Pd insisterà nella richiesta di occupare quattro caselle. Troppo dal punto di vista della presidente in pectore e del suo stesso partito, il M5S.

Sarà decisivo il verdetto della Corte d’Appello sul seggio ballerino al momento assegnato a Nuoro al Psi, ma che potrebbe invece scattare in Gallura a favore del Pd (che avrebbe così dodici consiglieri), o in Medio Campidano a favore del M5S (che passerebbe a otto). In ogni caso, se i Dem ottenessero ciò che chiedono, qualcun altro dovrebbe rinunciare a qualcosa.

La plenaria

Oggi, intanto, i democratici dovrebbero confrontarsi direttamente con Alessandra Todde, forse prima o dopo la prima riunione del Campo Largo con tutti gli eletti in programma alle 16 all’Hotel Mistral di Oristano.

