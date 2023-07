Assessorati, scelti i nuovi direttori generali 

Sbloccata la nomina che bloccava tutte le altre (quella del segretario generale della Regione, incarico affidato una decina di giorni fa a Elisabetta Neroni), la Giunta ha potuto sanare gran parte delle altre carenze ai vertici degli assessorati. Cinque le direzioni generali che sono state assegnate nella seduta di ieri a Villa Devoto: si tratta di quelle del Lavoro, dei Servizi finanziari (assessorato alla Programmazione), dei Lavori pubblici e infine le due della Pubblica istruzione e della Cultura, che fanno entrambe riferimento all’assessorato guidato da Andrea Biancareddu.

Solo al Lavoro compare un volto nuovo, ed è nuovo solo in parte: perché è stato nominato Eugenio Annicchiarico, ora all’Aspal, che aveva già ricoperto quel ruolo all’epoca della Giunta Pigliaru. Per il resto, solo conferme: Marcella Marchioni ai Servizi finanziari, Piero Dau ai Lavori pubblici, Giorgio Cicalò alla Pubblica istruzione, Renato Serra alla Cultura.

Ancora nulla di fatto invece per il Centro regionale di programmazione, il cui direttore è per altro una figura chiave nella gestione dei fondi europei e del Pnrr. E a proposito di spese regionali, oggi ritorna in aula il tanto atteso disegno di legge collegato alla manovra finanziaria 2023: ieri, alla scadenza delle 19, erano stati presentati 820 emendamenti, che saranno discussi alle 10 e 30 nella commissione Bilancio e poi, appunto, nella seduta pomeridiana dell’assemblea, convocata per le 17.

