Assessorati, le prime mosse 

Primo giorno di scuola per gli assessori della Giunta Todde. Ci sono quelli più prudenti, che si limitano a confermare di avere sotto mano i dossier delle rispettive deleghe, e quelli più audaci, con le delibere già pronte e con in mente le priorità da affrontare. Tra questi ultimi c’è sicuramente la pentastellata Desirè Manca, responsabile del Lavoro: «Pronta per la prima seduta? Lo sono da quando sono stata nominata. Per quanto riguarda il mio assessorato, per prima cosa dobbiamo pensare a mettere a posto l’Aspal». Non lo dice, ma probabilmente uno dei prossimi passaggi riguarderà la sostituzione dell’attuale direttore generale Aversano. «Seconda priorità, proporre atti per creare lavoro per i giovani e soprattutto per chi lo ha perso». Sul reddito di cittadinanza, dice solo che «è necessario stare più vicini e a fianco delle persone fragili».

Bilancio

Il vicepresidente della Regione con delega al Bilancio Giuseppe Meloni (Pd) ha ultimato il passaggio di consegne con l’ex assessore Giuseppe Fasolino: «Siamo operativi: stiamo iniziando a guardare i conti e a cercare di capire come procedere con lo Stato sul fronte degli accantonamenti che incidono pesantemente sul nostro bilancio anche a fronte delle minori entrate previste nel 2025 derivanti dalle riforme fiscali statali». L’assessore ai Lavori pubblici Antonio Piu (Alleanza Verdi Sinistra) parla di «esordio emozionante da un punto di vista personale e territoriale: rappresentare Sassari per me è molto importante. La responsabilità che sentiamo è alta. La priorità è l’edilizia popolare ma anche i dieci punti sulle strade che il Governo ha affidato al commissario per le opere pubbliche». Dice Franco Cuccureddu (Turismo) di Orizzonte Comune: «Si riparte nel segno della discontinuità, oggi ci daremo un po’ di regole che vanno nella direzione della collaborazione stretta tra i diversi assessorati».

Trasporti

La responsabile dei Trasporti Barbara Manca (quota presidente) ribadisce che «lavoreremo fin da subito sulla continuità territoriale, ma non dimentichiamo che dobbiamo costruire una visione delle mobilità della Sardegna: da un lato ci sono le emergenze, dall’altro dobbiamo operare in prospettiva». Cos’ha in mente per la mobilità della Sardegna che è problematica? «Stiamo valutando i dossier che ci hanno sottoposto e prossimamente ci saranno novità».

Agricoltura

Prioritarie per l’assessore all’Agricoltura Gianfranco Satta (Progressisti) «sono innanzitutto le varie spettanze che devono arrivare in tempi celeri agli agricoltori. Questo è uno dei primi punti, su cui ci confronteremo». Proprio a Satta sono arrivati ieri gli auguri di buon lavoro dal Consorzio di tutela del Pecorino Romano: «Questo settore è fondamentale per il presente e strategico per il futuro. Da parte del Cda, dei soci e di tutta la struttura c’è la massima disponibilità a collaborare e interagire nell’unico interesse del comparto», dice il presidente Maoddi.

Auguri a Satta, alla presidente e alla Giunta anche da Confagricoltura: «Raccogliamo l’invito dell’assessore Satta mettendoci sin d’ora a disposizione. Noi riteniamo necessaria la definizione di una politica agricola sarda, che integri quella comunitaria, per rimettere al centro delle scelte del governo della Regione l’agricoltura, le filiere e le comunità rurali, non solo in chiave di produzione ma anche sociale, ambientale e di sicurezza dei territori». (ro. mu.)

