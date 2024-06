Assessorati, la sindaca col pallottoliere 

Competenze, parità fra generi e peso elettorale. Il tutto da dividere per sei, quanti gli assessorati che comporranno, a Sinnai, la seconda Giunta Pusceddu. Tante, anche, erano le liste che hanno sostenuto la ricandidatura della ex sindaca ed ex vicesindaca, portabandiera del Pd. «La settimana prossima ci sarà un incontro fra tutti i gruppi, che in questa fase stanno discutendo ciascuno al suo interno», annuncia Barbara Pusceddu: «Ascolterò le proposte di ciascuno e condivideremo i nomi dei componenti della Giunta, garantendo sia i rapporti di forza all’interno della coalizione sia la parità fra uomini e donne. Ma conteranno anche le competenze». Tempi? «Entro il mese o al massimo per i primi di luglio».

Nomi e rapporti di forza

I rapporti di forza sono stati stabiliti dagli elettori l’8 e il 9 giugno: la lista dei Progressisti, con 1.587 voti, pari al 19,67 per cento, è quella dal maggior peso, seguita dal Pd (1.231 voti, per il 15,26 per cento). Poco sopra il 9 per cento c’è il Centro democratico, quindi – appaiati poco sotto l’8 per cento – “Pro Sinnia-Movimento 5 Stelle” e “Sinnai 360°”. Quindi “Orizzonte in Comune”, poco sopra il 4 per cento.

Nomi in campo, giura la sindaca, ancora non ce ne sono: «Sarebbe davvero prematuro, nessuno al momento ne ha fatti. Non ho avuto ancora nessuna richiesta».

Quanto all’esperienza, tra i 13 consiglieri che comporranno la maggioranza diversi sono già stati assessori: Massimo Mallocci e Katiuscia Concas (Progressisti), Massimo Leoni (Pd), Paolo Usai (Centro popolare) e Nuccio Melis (Orizzonte in Comune).

Il partito più votato

Le mosse della sindaca sul pallottoliere cominciano dai Progressisti. «Siamo più che soddisfatti», confessa Sandro Serreli, ex sindaco e coordinatore provinciale del partito: «In paese siamo andati vicini al 20 per cento, quasi sei punti in più di Cagliari», dove la sigla, nata per scissione da Sel (l’altra parte diede vita a Sinistra italiana), esprime il sindaco Massimo Zedda. «È un risultato importante. Non posso dire che fosse inaspettato ma nelle proporzioni sì. È la conferma che il campo largo può continuare il suo percorso, soprattutto se si allarga un po’ a sinistra come a Sinnai, dove la lista Sinnai 360° fa riferimento a Rifondazione comunista. Il risultato ci ha premiato, e ripaga il gran lavoro svolto dai candidati». E ora? «Occorrerà innanzitutto sentire la sindaca», risponde Serreli: «Ci vedremo nei prossimi giorni. Ci dirà qual è la sua idea di Giunta, che tipo di squadra voglia. Noi siamo pronti. Ci aspettiamo, naturalmente, un riconoscimento del risultato ottenuto alle urne». Eclatante, fra i Progressisti, quello di Maurizio Boassa, commerciante e direttore di una corale maschile, il candidato più votato in assoluto con 405 preferenze personali. Abbastanza per un posto in Giunta?

