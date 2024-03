Assessorati, i più richiesti sono Sanità e Bilancio 

Almeno all’inizio della Legislatura non ci sarà alcuna riforma della legge del 1977 che disciplina le competenze dell’Esecutivo. Insomma, gli assessorati da assegnare restano i dodici che, a seconda delle risorse su cui possono contare, sono in genere divisi in due o tre fasce. Si tratta di uno schema spesso teorizzato dallo scomparso leader dell’Udc Giorgio Oppi. Chiaramente, le sigle più forti inseguono le caselle più importanti. In prima fascia c’è la Sanità, ovvero l’assessorato che gestisce circa 3,5 miliardi di euro, quasi la metà del Bilancio. La guida potrebbe toccare a qualcuno indicato direttamente da Alessandra Todde. A seguire ci sono il Bilancio (papabili i dem Moriconi e Meloni), Lavori pubblici, Urbanistica, Ambiente e Lavoro. La seconda fascia comprende Affari generali e Riforme (papabile Anna Maria Busia del Pd), il Turismo e la Cultura.

I difficili

La posizione degli ultimi tre è legata soprattutto alle difficoltà che in genere incontra chi ne ha la responsabilità. Stiamo parlando dell’Agricoltura, a cui sarebbero interessati i Progressisti, dei Trasporti (in quota presidente o M5S) e dell’Industria. (ro. mu.)

