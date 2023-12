Assessora, staffetta e malumori 

Alle ultime tre riunioni di Giunta non ha partecipato e anche l’assenza al vertice con commercianti e residenti di piazza Manno aveva destato qualche sospetto. Forse il preludio dell’uscita di scena. Rossana Fozzi avrebbe le ore contate nella Giunta di Massimiliano Sanna: al suo posto sarebbe pronta a subentrare Valentina De Seneen con le stesse deleghe alle Attività produttive (artigianato, agricoltura, commercio e industria), ai mercati, alle aree mercatali e alle zone economiche speciali. Il sindaco avrebbe dovuto firmare già ieri il decreto di revoca e la nuova nomina, recependo la richiesta formale di sostituzione che Fratelli d’Italia ha protocollato mercoledì scorso, ma a fine serata mancava ancora l’ufficialità. Ed è proprio la stessa diretta interessata ad alimentare il giallo politico.

L’assessora

«Sinceramente non ho ricevuto nessuna revoca e quanto si dice in queste ore è dettato esclusivamente da un messaggio whatsapp inviatomi dal coordinatore cittadino Fulvio Deriu nel quale mi avvisa di aver inoltrato al sindaco una richiesta di avvicendamento». Nessun atto ufficiale, a detta di Rossana Fozzi, che rincara la dose: «Non c’è stata alcuna riunione preliminare, trovo davvero di poco tatto l’atteggiamento del coordinatore che ha già provveduto a presentare la nuova assessora quando ancora di fatto uno spazio in Giunta non ce l’ha».

Lo strappo

Negli ambienti di piazza Eleonora, però, la convinzione è che sia solo questione di tempo, pochissimo tempo. Sull’imminente sostituzione i dubbi sono quasi inesistenti. All’origine della decisione, maturata tra le fila del partito del neo presidente provinciale Paolo Pireddu, ci sarebbe un velato disappunto sulla gestione di partite importanti (come quella relativa al mercato di via Costa, al regolamento sui dehor e in ultimo ai lavori di riqualificazione di piazza Manno). A pesare, poi, sarebbero i rapporti non proprio idilliaci tra l’esponente dell’esecutivo e diversi componenti dell’assemblea civica. Qualche screzio si sarebbe registrato anche con i colleghi in Giunta. Elementi a sufficienza per salutare Rossana Fozzi e aprire il 2024 con un nuova foto di gruppo. La sua sostituta, Valentina De Seneen, non è certo digiuna di politica: avvocato, tesserata per Fratelli d’Italia e fresca di partecipazione ad Atreju, annuale convention del partito di Giorgia Meloni, è figlia di Massimiliano De Seneen, ex presidente della Provincia e parlamentare tra il 2005 e il 2006, nel gruppo di Alleanza Nazionale.

