«Assessora al Verde, le regalo una motosega» 

La seduta, visibile anche su YouTube, è giunta quasi al termine quando Serra prende la parola. «Vorrei fare un regalo all’assessora al Verde Pubblico: una bella motosega!». E continua: «Dobbiamo continuare a tagliare tutte le piante del nostro territorio? Non è una cosa scandalosa e vergognosa?». Passata qualche ora racconta: «L’idea mi è venuta spontaneamente, dopo una passeggiata lungo la via San Gemiliano: è stato un gesto ironico come segno di protesta. Ho ricevuto tanti messaggi di approvazione». La scatola, precisa Serra, «era vuota».

A tenerla in mano, il consigliere di minoranza Francesco Serra, che rappresenta il gruppo “Sestu Domani”, per offrirla all’assessora Roberta Argiolas, responsabile tra le altre deleghe del Verde pubblico.

Certe volte la politica può sembrare davvero un teatro. Non mancano i protagonisti di prim’ordine, i colpi di scena e gli effetti speciali. Ma qui non si recita, tutti fanno sul serio. Nella tarda serata di giovedì in consiglio comunale è comparsa la scatola di una motosega.

La motosega in dono

La protesta

La protesta non riguarda solo la via san Gemiliano: «Basti pensare a come recentemente sono stati abbattuti i lecci in via Iglesias, in via Vittorio Veneto e in altre zone del centro abitato di Sestu. Tutto questo a causa della trascuratezza da parte sia dell’amministrazione comunale sia dell’Assessora Argiolas. Nella via San Gemiliano si è subito scelto di abbattere i pini che creerebbero problemi per la realizzazione della pista ciclabile senza invece valutare delle soluzioni alternative a questo scempio».

Il consigliere Serra fa anche notare: «Siamo anche a ridosso di una importantissima fase del ciclo riproduttivo degli uccelli, infatti dal mese di marzo negli alberi avviene la nidificazione e la riproduzione. Gli alberi non si tagliano perché sono un nostro patrimonio naturalistico che va difeso».

L’assessora

Amare invece le considerazioni di Roberta Argiolas che da subito non ha accettato il regalo: «Dispiace che lo stesso consigliere Serra abbia liquidato il suo comportamento inappropriato e inopportuno come “goliardia”. Evidentemente per lui la fiducia concessaci dai cittadini per amministrare Sestu non è qualcosa di serio. Ed è con questa politica da bar che si banalizza il ruolo dell’amministrazione contribuendo al clima di sfiducia che sta sempre più allontanando i cittadini dalle istituzioni. Sono stati abbattuti unicamente gli alberi dissecatisi a causa delle fitopatologie di cui da anni la gran parte dei lecci della Sardegna, e non solo, sono afflitti».

Per quanto riguarda via san Gemiliano l’assessora Argiolas non le manda a dire: «All’opposizione non hanno mai detto quale sarebbe stata la loro soluzione per la messa in sicurezza della strada, vagheggiano di soluzioni senza mai indicarle».

Il futuro

Per il futuro poi parla dell’imminente approvazione del regolamento del verde pubblico, e cita le prossime opere: «La forestazione di Cortexandra e le piantumazioni in programma nella via Ottaviano Augusto, via Marzabotto, via della Resistenza, via Dante e via Iglesias, la realizzazione del parco urbano lungo la via Piave e la riqualificazione del parco comunale Efisio Marcis. Il nostro patrimonio arboreo sarà sempre più ricco. Dimostriamo le nostre ragioni con i fatti».

