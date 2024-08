Assenze campanello d’allarme 

«Bisogna cercare di far rientrare i gruppi storici, lo si potrebbe fare con una sorta di partecipazione spontanea, organizzata e controllata. Questo permetterebbe alla rappresentanza di quelle località di essere presenti in tutta la loro bellezza anche alla sfilata di Nuoro». Le assenze dalla 124esima edizione delle sfilata del Redentore di tre gruppi del valore di Desulo, Orgosolo e Gavoi non è passata inosservata. «Assenze di rilievo» per l’esperta Franca Rosa Contu che sottolinea l’importanza di trovare una formula che permetta un rientro dell’ultimo momento.

L’analisi

Le assenze di Orgosolo, Desulo e Gavoi hanno motivazioni diverse. Ma suonano come un campanello d’allarme per la festa dei nuoresi. Franca Rosa Contu sul tema mette le mani avanti: «Per ragioni personali non ho potuto approfondire, quindi la mia è un’analisi superficiale. Ma quasi tutti gli anni c’è stato un gruppo abbastanza importante che ha rinunciato. Rientra nella media. Ma se sono più di uno e se manca anche Desulo, che avrebbe manifestato l’intenzione di partecipare... bisogna in tutti i modi cercare di farli rientrare». Per l’ex sindaco Annico Pau «prima la sfilata era solo compito dell’Ept, e al Comune toglieva un grosso impegno. Oggi le attrattive folkloristiche sono tante, forse si devono trovare forme di collaborazione con la Regione al di là del contributo».

Le ragioni

Il gruppo folk Murales di Orgosolo ha preso un impegno per partecipare ad Orune. Gavoi ha il matrimonio di un socio, mentre il gruppo Sant’Antonio di Desulo si è visto sfuggire i termini del bando. «Il post Covid - ricorda Contu - ha inciso sulle associazioni che vivono dell’entusiasmo, dell’adesione e del sacrificio di chi partecipa. Ci sono grande fatica e dedizione. Ma l’assenza di Desulo è indicativa. Non mi allarmo, ma appunto un fatto. Penso e spero che il Comune possa fare di tutto perché siano presenti. Anche l’anno scorso i gruppi erano pochi. Molti lamentavano i costi per chi viene da fuori. La partecipazione dal mattino per alcuni crea problemi perché partono molto presto e se vogliono partecipare anche al festival serale sono impegnati tutta la giornata. Spero veramente che non sia una disaffezione montante, e non voglio nemmeno pensarlo». La sfilata meglio il pomeriggio? «Entrambe le opzioni sono valide, ma bisogna riconoscere un rimborso congruo, il Redentore da quando ha perso l’anfiteatro ha perso molto».

Il piano B

Contu pensa a una soluzione: «Il Redentore è una delle più importanti manifestazioni e all’assenza delle associazioni che non possono esserci si potrebbe ovviare attraverso la presenza di persone che vengono dal paese di origine e si aggregano alla sfilata. Si potrebbe fare in modo che questo avvenga con una sorta di partecipazione spontanea ma organizzata. Però ci vuole qualcuno che si faccia carico di far arrivare persone vestite seriamente e sappiano portare l’abito in processione».

