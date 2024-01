Assenze, cali e poche certezze, questo Cagliari è in crisi di identità 

Cosa succede al Cagliari? La squadra incassa due sconfitte pesanti contro Frosinone e Torino, club che sulla carta sarebbero potute essere due concorrenti e poi il campo – ma anche il mercato – hanno detto cose un po’ diverse. Il Frosinone oggi ha quattro punti in più, i granata sono invece lì sopra, faccia a faccia con Roma, Bologna e Napoli. Cosa succede? Perché la squadra si sbriciola lungo la strada? Perché l’imprevisto o lo svantaggio fanno crollare autostima e coraggio? Il tifoso si consola per quegli assalti finali dove la sorte ti può sorridere, con la squadra piena di attaccanti, palla lunga e tante speranze. Ti è andata bene con Frosinone e Sassuolo, ma nelle altre occasioni gli avversari sapevano bene come sistemarsi.

Crisi di identità

Il Cagliari non ha un’identità di gioco. Lo dicono il campionato, le prestazioni, i risultati. Certo, ci sono gli errori individuali, le distrazioni, gli infortuni e i cali (fisiologici) di rendimento, ma le formazioni diverse, l’adattarsi all’avversario ogni volta che si va in campo con l’obiettivo di “rompere” il gioco e non di costruirlo, affidandosi al vecchio, tradizionale lancio lungo o ai cross dalle fasce, tutto ciò sta rendendo questa stagione una eterna sofferenza. Sotto accusa – stiamo parlando di calcio, sia chiaro – l’eccessiva duttilità degli schieramenti, con qualche decisione che probabilmente passa sopra la testa dell’allenatore: avevi trovato una coppia di difensori abbastanza affidabile, uno dei due – Goldaniga – perché venderlo proprio quando sei in difficoltà.

Ranieri cambia formazione molto spesso, una gestione della squadra che – risultati e prestazioni alla mano – non garantisce un’identità precisa sia difensiva che in attacco. Trequartista sì o no, le due punte che diventano una in partenza e tre all’arrivo, la difesa a tre pensando all’avversario e la squadra che balla sul cornicione, precipitando al suolo già dopo il primo tempo. E allora si torna a quattro, o magari cinque come col Bologna. Nandez stravolto dai continui cambi di ruolo (è avvenuto anche con altri allenatori) non rende come potrebbe, a centrocampo non c’è un leader come Dossena ma diversi attori non protagonisti, l’attacco senza Luvumbo e Oristanio si scopre improvvisamente inoffensivo, spoglio. Ci si affida al cuore, alla generosità, doti che non mancano in questa squadra, e il pubblico gradisce. In casa lo stadio diventa una bolgia, ma la classifica non riflette gli sforzi del Cagliari. Il Verona e il Frosinone hanno vinto anche col gioco, propositivo e a tratti godibile, il Toro (un gradino più in alto) ha cominciato a “fare” la partita dal primo minuto.

Gli assenti

Una squadra che si affida alle ripartenze, dopo aver fermato il gioco degli avversari, deve disporre di attaccanti che sappiano dare profondità. Il Cagliari ha due, Luvumbo e Oristanio, che si sono rivelati armi tattiche fondamentali proprio quando sono mancati. Un altro dato che sta giocando a sfavore di Ranieri. Aspettando il mercato – se e quando dovesse sbloccarsi – non resta che affidarsi al cuore. E alle parole del tecnico: «Facciamo di necessità virtù». Ovvero: il convento passa questo.

