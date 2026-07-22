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23 luglio 2026 alle 00:45

Assenza in Aula e nomine, acque agitate in maggioranza 

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La spia si è riaccesa. Prima il vertice politico rinviato per l’assenza di Sardegna al Centro 20Venti, poi il numero legale mancato in Consiglio comunale e sullo sfondo le indiscrezioni sulle prossime nomine nella partecipata Oristano Servizi. Indizi che, uno dopo l’altro, riportano la maggioranza di Massimiliano Sanna in quella zona di turbolenza che, dall’inizio della consiliatura, torna puntualmente ad affacciarsi ogni estate.

Oggi in Aula il sindaco ritrova i tredici voti necessari per approvare il Documento di economia e finanza e le nuove tariffe Tarip. Più difficile capire se, oltre ai numeri, recupererà anche la piena compattezza della coalizione. L’ultimo campanello d’allarme è suonato martedì. La seduta del Consiglio si è interrotta prima della discussione sui due provvedimenti, dopo l’uscita dall’Aula della consigliera di Sardegna al Centro 20Venti Valeria Carta, che ha fatto venir meno il numero legale, mentre l’assessore alla Viabilità, Paolo Angioi (sempre di 20Venti), era assente, ufficialmente per un imprevisto.

Sul piano politico, però, il confronto sembrerebbe andare oltre gli ultimi episodi. Secondo indiscrezioni, a pesare sarebbe la partita sulle nomine nella società in house Oristano Servizi. Sardegna al Centro 20Venti starebbe intensificando il pressing sul sindaco in vista della scelta del nuovo amministratore unico. Che il tema degli incarichi sia particolarmente sensibile lo confermano anche le parole del coordinatore regionale di Sardegna al Centro 20Venti, Antonello Peru: «La nostra forza è il progetto politico, non la spartizione del potere. Quando c’è da distribuire il potere, i partiti regionali diventano improvvisamente invisibili. Quando, invece, c’è da vincere le elezioni o da garantire la stabilità delle maggioranze, diventano indispensabili».

Il sindaco, però, respinge qualsiasi lettura politica degli ultimi fatti. «Valeria Carta ha giustificato l’assenza per impegni di lavoro. Non ho altre motivazioni per la sua assenza e per quella dell’assessore, che ci ha comunicato di essere impegnato. Se ci fossero stati altri problemi sono certo che me lo avrebbero detto». Quanto al tavolo di maggioranza, Sanna ricorda che «i partiti hanno sempre avuto uguale peso» e che Sardegna al Centro 20Venti aveva chiesto tre confronti politici: «Due sono già stati svolti, il terzo verrà affrontato a giorni».

Oggi, intanto, la maggioranza recupererà il tredicesimo voto con la surroga di Pino Carboni, dimessosi dopo mesi di assenza per motivi di salute. Al suo posto entrerà Lorenzo Pusceddu. «Le dimissioni di Carboni sono un gesto di generosità verso la città e di lealtà verso la maggioranza», osserva il sindaco, convinto che il ritorno di Pusceddu garantirà «maggiore stabilità» nell’ultimo anno di mandato.

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