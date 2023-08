Assenza di massa, la fiera chiude in anticipo 

Poteva essere tutto perfetto: espositori soddisfatti, generosa raccolta di fondi per il rifugio degli animali, amministratori e organizzatori felici. Invece, l’ultima delle tre giornate dedicate alla Festa della birra nei locali della fiera di Gonnosfanadiga ha lasciato l’amaro in bocca ai visitatori che hanno trovato tutto chiuso. La mostra organizzata dall’associazione culturale Go-Nos e che ha registrato un successo nelle prime due giornate, è stata improvvisamente chiusa senza nessun avviso su nessun canale, neppure social. Presente domenica alla fiera mercato solo il personale volontario impegnato nelle ultime pulizie. La maggior parte degli espositori, infatti, ha dato forfait «per improvvisi impegni lavorativi» obbligando l’associazione a chiudere anticipatamente l’evento.

Musica e solidarietà

Il sipario calato all’improvviso sulla tre giorni, tuttavia, non cancella il successo degli appuntamenti precedenti. In particolare l’evento di sabato nel piazzale della fiera mercato e al quale hanno partecipato importanti ospiti come la showgirl e fotomodella Marisol Florentino e, nelle vesti di special guest, Orazio Guzzardi, ballerino professionista. Insieme a loro, animavano la serata la dj Debora Savasto e il dj Marco Atze. Il programma prevedeva anche un barbecue party, una cena solidale organizzata per raccogliere fondi a favore dell’associazione “Amici degli animali” alle prese con la costruzione del nuovo canile. «La serata è stata un vero successo – commenta il sindaco Andrea Floris – ringrazio l’intera macchina organizzativa e i volontari, tutti, che hanno dato man forte per la riuscita della manifestazione». Il primo cittadino poi sottolinea «la notevole partecipazione all’evento benefico, con il ricavato interamente devoluto all’associazione “Amici degli animali”».

I produttori

In concomitanza e per tutte e tre le giornate, la mostra di prodotti agroalimentari, di artigianato locale, arte e cultura accompagnati anche dal gruppo culturale Alessandra Sorcinelli.

«Tutto perfetto», così commentano anche le aziende locali che hanno esposto le loro opere e prodotti. Tra loro, l’apicoltore Giovanni Soddu: «È stata la prima volta che partecipavo a un evento simile, non mi aspettavo così tanta affluenza e ho venduto tantissimo», racconta.

