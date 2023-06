Assente per 20 anni su 24 di carriera, professoressa destituita  

Venezia. Assente per un totale di 20 anni su 24 anni di servizio. Per di più, nei soli quattro mesi di insegnamento di fila, aveva collezionato una serie di reclami dei suoi alunni, che la accusavano di «impreparazione» e «casualità» nell'assegnazione dei voti. È l’incredibile “carriera” di una professoressa di storia e filosofia, finita nel mirino di un’ispezione ministeriale che aveva definito «incompatibili con l'insegnamento» le sue modalità di fare lezione. Ora la Cassazione ha confermato la destituzione della docente, accusata di «inettitudine permanente e assoluta». Lei si era opposta al provvedimento del Ministero citando «la libertà di insegnamento». Ma questa libertà, ha invece sottolineato la Cassazione che ha respinto il ricorso della docente contro il Miur, «è intesa come autonomia didattica diretta e funzionale a una piena formazione della personalità degli alunni, titolari di un vero e proprio diritto allo studio». Durante l’ispezione del Miur, sollecitata dal dirigente della scuola secondaria di Chioggia dove la prof (destinataria di assegnazioni annuali in quanto moglie di un ufficiale della finanza) prestava servizio, era emerso che la docente era disattenta «verso gli alunni durante le loro interrogazioni» in quanto intenta «a un uso continuo del cellulare con messaggistica».

Le accuse

Altra accusa formulata dal Miur anche «la scarsa cura delle lezioni». Accertate pure «le gravi imprecisioni nel redigere i programmi finali». L’indagine delle ispettrici del Miur, nel marzo 2013, culminava nel «concorde giudizio» sulla «assenza di criteri nell'attribuire voti, la non chiarezza e confusione nelle spiegazioni, l'improvvisazione, l'attribuzione di voti in modo estemporaneo e umorale, la pessima modalità di organizzazione e predisposizione delle verifiche». Pertanto la Cassazione ha confermato la destituzione, come già stabilito dalla Corte di Appello di Venezia nel 2021.

RIPRODUZIONE RISERVATA