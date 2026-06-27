Assen, in qualifica poker dell’Aprilia con Martin su tutti 

Assen. Le Aprilia dominano lo show del sabato nel tempio della Motogp ad Assen, conquistando la prima e seconda fila in qualifica e i primi due posti nella gara sprint, che però non vanno ai piloti ufficiali, il leader del mondiale Marco Bezzecchi e il poleman Jorge Martin, bensì ai portacolori del team Trackhouse, nell'ordine Raul Fernandez e Ai Ogura. In Olanda, sotto un sole cocente (33 gradi in aria, 50 in pista), il madrileno, partito dalla seconda fila, ha sorpreso tutti tagliando il traguardo davanti al compagno di squadra giapponese e Fabio Di Giannantonio, terzo per il team VR46, che ha salvato l'onore della Ducati, precedendo Bezzecchi e Martin, quarto e quinto. Alle loro spalle si si sono piazzati Francesco Bagnaia e Marc Marquez, ma l'italiano è stato poi penalizzato per mancato rispetto del track limit, cedendo la sesta posizione allo spagnolo.

La gara

Partito benissimo, Fernandez si è presto accodato a Martin e appena ne ha avuto occasione è passato in testa, restandovi per tutte le rimanenti tornate e resistendo ai tentati di assalto di Ogura e anche di Di Giannantonio, che ha dimostrato le potenzialità della Desmosedici anche in vista della gara di domani, decima tappa del motomondiale. Se Aprilia sembra avere un passo gara migliore della Ducati, il caldo previsto ad Assen renderà la gestione degli pneumatici ancora più cruciale rispetto ad oggi e potrebbe livellare le forze in campo. L'exploit del team Trackhouse rischia però di complicare le cose per Bezzecchi e Martin, che si trovano il “nemico” in casa quando c'è' invece da guardarsi le spalle da Marc Marquez. Bezzecchi guadagna un punto su Martin, ora staccato di 9, e due su Marquez (quarto a -42, tallonato da Ogura a -43).

Le qualifiche

Come detto, l’Aprilia aveva in precedenza dominato le qualifiche per la gara di oggi alle 14. Jorge Martin ha conquistato la pole position del Gran Premio d'Olanda davanti alla Aprilia non ufficiale del giapponese Ai Ogura e al compagno di squadra e leader del Mondiale Marco Bezzecchi, terzo. Quarta l'altra Aprilia trackhouse di Raul Fernandez davanti alle Ducati ufficiali di Bagnaia (quinto) e del campione del mondo Marc Marquez (settimo).

RIPRODUZIONE RISERVATA