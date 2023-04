Assemini verso le urne: guerre (penta)stellari e centrodestra in attesa  

Sotto le insegne del M5s, alleato con gli ex avversari del Pd in un tentativo di campo progressista che include anche Psi, Verdi, Possibile e i calendiani di Azione, corre invece Diego Corrias, a suo tempo chiamato all’impegno amministrativo proprio da Mario Puddu che nel 2015 lo volle assessore nella sua Giunta e confermato nel ruolo da Licheri, che finora lo ha affiancato in una fitta serie di incontri e uscite pubbliche. Fra ex compagni di partito, nelle settimane scorse, non sono mancate le scintille: Corrias e Licheri hanno accusato Puddu di essere a capo di una coalizione di centrodestra, e Puddu ha ricordato a Corrias i suoi trascorsi giovanili a destra (ovvero la partecipazione nella campagna elettorale per Paolo Mereu, poi eletto sindaco, e frequentazioni con Azione giovani). La parola d’ordine è contuinuità amministrativa, con una rivendicazione forte delle cose fatte e avviate dalla Giunta Licheri (in lista molti dei protagonisti della scorsa consiliatura) e la mente agli ultimi giorni della suddetta, quando dal Pd arrivò un soccorso contro i cosiddetti “aventiniani” in uscita dal M5s. Sullo sfondo, come orizzonte, l’esperienza del Governo Conte II, quello giallorosso.

Fra tutti i Comuni italiani sopra i 15mila abitanti amministrati da una Giunta grillina, Assemini cinque anni fa fu l’unico a rivotare in massa i pentastellati. Era il lascito di Mario Puddu, primo cinquestelle a conquistare (anno di grazia 2013) la fascia tricolore: una fascia consegnata in un clima di trionfo e all’insegna della continuità a Sabrina Licheri, ora senatrice del Movimento dopo una consiliatura finita tra i veleni. Gli stessi fra i quali il feudo grillino andrà al voto fra un mese.

Il ritorno

Sarà una sfida a tre, con Mario Puddu di nuovo candidato a sindaco ma a capo di un progetto civico di cui fanno parte forze politiche che dieci anni fa l’universo grillino percepiva agli antipodi: Riformatori, Udc, Sardegna 20Venti, Fortza Paris e i renziani di Italia Viva. Obiettivo dichiarato: recuperare lo spirito propositivo del 2013 dopo quella che l’ex sindaco (dichiaratamente ancora grillino) considera una parentesi involutiva, ma con uno sguardo meno barricadero e più pragmatico e, ovviamente, recependo anche le istanze dei nuovi alleati.

La continuità

Il centrodestra

Fra i due litiganti spera di godere Niside Muscas, candidata a sindaca di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. Dopo un’estenuante trattativa con i tradizionali alleati centristi poi confluiti nel progetto di Puddu e con il Psd’Az che ha infine scelto di non presentare una lista, i tre partiti hanno deciso di uscire dallo stallo correre da soli puntando tutto sull’effetto traino del partito della presidente del Consiglio in carica, Giorgia Meloni. Ovvia, per Muscas, la posizione da assumere: l’appello al voto della sua coalizione è rivolto a tutti gli scontenti di questi dieci anni di amministrazione pentastellata.

I temi

Al centro del dibattito non potranno non esserci le scelte urbanistiche, in una città che, pur essendo vicina al capoluogo e ben collegata, da undici anni perde residenti dopo un secolo e mezzo di crescita demografica: la lunga crisi cominciata nel 2008 e aggravata dalla pandemia e dalla fiammata dei prezzi delle materie prime ad Assemini sembra mordere più che altrove, con segni sia nel centro abitato che nella zona industriale. Nell’hinterland cagliaritano, altri centri risultano ben più attrattivi. Puddu, che lo fece approvare otto anni fa, ha detto apertamente che il Puc va rivisto perché non ha dato i frutti attesi. Anche Muscas è di questo avviso, e Corrias ha ammesso che qualcosa va rivisto, in un piano che ha visto sette varianti, tre accordi pubblico/privato (Bricoman, Eurospin e Powercroft) e la nascita di due zone espansione: Sa Costera, già in fase attuativa, e Cuccuru Macciorri.

