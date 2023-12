Assemini, una via dedicata al Natale 

Il sogno del Natale rivive ogni anno nel centro storico di Assemini nel segno di una famiglia asseminese speciale. Via Trieste è una stradina stretta e sinuosa sovrastata dal campanile della chiesa di San Pietro e, da qualche giorno, resa magica dagli addobbi natalizi delle sorelle Pistis.

I genitori Laura Collu e Antonio Pistis hanno messo al mondo 19 figli, poi a Natale tutti si preparavano per la nascita di un altro bambinello. Oggi sono rimasti otto fratelli, uniti, unitissimi, dai ricordi di una famiglia unica. «Per me il Natale rappresenta la gioia per la nascita di Gesù e il senso vero della famiglia» dice Ludovica, 74 anni, la maggiore delle sorelle Pistis, «preparavamo il presepe e aspettavamo la nascita di Gesù come si aspetta quella di un fratellino. Mamma diceva che i bambini arrivavano portati dalla cicogna e io da bambina tenevo aperta la finestra della mia camera, anche nelle notti invernali, e scrutavo il cielo aspettando di vederla».

I ricordi

Il presepe a casa loro occupava una stanza intera, precisamente la sala da pranzo: Lauretta Collu, senza esitazione, rimuoveva mobili e suppellettili, smontava il tavolo lungo quattro metri e così, durante il periodo natalizio, la famiglia, per i pasti, si adattava a luoghi di fortuna.

Oggi il presepe troneggia nel salotto di Ludovica Pistis e chi passa in via Trieste lo può ammirare al di la della grande vetrata. Questa altissima signora, tra le prime donne camioniste in Sardegna, lo prepara da sola in compagnia dei suoi ricordi: «Rivedo i gesti dei miei genitori che mi mancano troppo, sento l’amore dei fratelli che non ci sono più, li sento accanto. Sento l’amore di zia Vittoria e torno bambina. Lo preparo a novembre e lo smantello controvoglia praticamente a Pasqua».

Al lavoro

La sorella Anna Paola, 59 anni, ne cura l’ allestimento: «Per me il Natale è il rinnovamento della speranza, la vera ricchezza sta in quello che facciamo per gli altri, i nostri rami, diventeranno radici in cielo. Dopo la morte? C’è la vita. Ci credo fermamente».

Degli addobbi di tutta via Trieste, si occupa Cristina, 62 anni: «Sono appena tornata dalla Lapponia dove ho incontrato Babbo Natale. Lo sapete che parla tutte le lingue? Io l’ho abbracciato, ma forte però, tanto forte che attraverso la tuta ho sentito il suo cuore. Di questo abbiamo bisogno, di allontanare il buio dei giorni e della storia, di ritrovare la capacità di meravigliarci e commuoverci, e di risvegliare il bambino che c’è dentro di noi».

Nella stradina

Si affacciano in via Trieste le case delle sorelle Pistis, abitazioni che risalgono al 1800 collegate tra loro da corridoi invasi da libri, fiori, conchiglie, arazzi, acchiappasogni e quadri con parole ricamate. E abitano in stanze dove hanno dormito l’ultimo sonno genitori, fratelli e zii , dove si sono amati, dove sono nati i i bambini; dove ha deciso di chiudere gli occhi alla vita uno dei 19 fratelli, Gabriele: «Aveva trentacinque anni», racconta con la voce che diventa un sussurro Ludovica«, era bellissimo e la sera prima ci aveva preparato la sua pastasciutta, buona come non ne abbiamo più mangiato».In una città luminosa di addobbi natalizi è qui che si è fermata la magia del Natale. Intrappolata tra le maglie di una rete fatta di ricordi, di fede e dell’amore di chi vive e di chi è già passato ma qui, invisibile, è rimasto perché è più lungo il tempo dell’amore di quello della vita.

