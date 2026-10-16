Assemini, una città che va di corsa 

Benvenuti ad Assemini, città della ceramica, della panada, della birra e dello sport. Con un migliaio di iscritti registrati tra gare competitive e non ancora prima della scadenza dei termini, la Mezza Maratona della Ceramica in programma domani dalle 9,30 può festeggiare il record di partecipanti.

Tutti podisti

Il traguardo, però, stupisce fino a un certo punto: non solo la manifestazione organizzata dal Gruppo Polisportivo Assemini col patrocinio del Comune e della Fidal rientra tra gli appuntamenti di corsa su strada più importanti in Italia, ma in città il numero di podisti è in costante crescita.

Impossibile per chi abita nei pressi di corso Africa non notare il via vai di persone che quotidianamente, a qualunque ora del giorno e della notte, percorre il vialone che si allunga fino alla pista ciclabile per Decimomannu, oltre il parco di Santa Lucia.

«L’atletica leggera è in grande crescita e la nuova pista ha sicuramente contribuito ad attirare nuovi praticanti», commentano Emiliano Sulis e Lorenzo Pili, allenatori del Gruppo Polisportivo Assemini intercettati nell’impianto sportivo Coghinas: «Quello di quest’anno, tuttavia, è un record che non ci aspettavamo, avendo raggiunto il limite di partecipanti siamo stati costretti a chiudere le iscrizioni in anticipo».

Il presidente

Una conquista che inorgoglisce tutti, a partire dal presidente Mauro Tronci. «Abbiamo 310 tesserati di cui 200 giovani, tra i 4 e i 17 anni, e nove tecnici qualificati. Oltre alla mezza maratona organizziamo altre gare, come il campionato provinciale su pista di categoria Under 14, che si è svolto il 4 ottobre, e abbiamo anche atleti paralimpici tesserati Fispes», sottolinea soddisfatto il numero uno del Gruppo Polisportivo Assemini, nelle cui file milita anche l’ottantaduenne Fernando “Nando” Gatti, due volte campione europeo e bronzo ai Mondiali Master Indoor 2023 in Polonia.

Oltre la pista

Intanto, alla vigilia della 17ª edizione della Mezza Maratona della Ceramica, che oltre alla classica di 21 chilometri include il Campionato regionale Master sui 10 chilometri e la camminata ludico-motoria di 5, il sindaco Mario Puddu fa il punto sulle strutture cittadine: «La mezza maratona è un appuntamento consolidato, ma più in generale ad Assemini c’è un movimento sportivo molto vivace», esordisce, «il tasto dolente resta la piscina comunale, che comporterà un investimento da due milioni di euro: al momento c’è una società che sta studiando la proposta base sulla quale costruire un progetto con altre idee innovative. Nei programmi c’è anche la costruzione del palazzetto, che sorgerà nel parco Santa Lucia al posto della cupola di acciaio nota come Teatro Tenda: abbiamo vinto il bando nazionale Sport e periferie per un milione di euro, confidiamo di inaugurarlo entro un anno».

RIPRODUZIONE RISERVATA