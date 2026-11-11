Assemini ha ottenuto ufficialmente il titolo onorifico di città. Il riconoscimento è stato conferito con decreto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo scorso 15 ottobre, come comunicato dalla Prefettura di Cagliari. L’iter istituzionale ha avuto origine dalla mozione presentata da Luisa Atzori, capogruppo dei Riformatori Sardi, e approvata all’unanimità dal Consiglio comunale. Il testo sottolinea la rilevanza identitaria, storica ed economica del centro campidanese, che conta oltre 25mila abitanti, una forte tradizione nella ceramica, nell’enogastronomia e nel folklore e un ricco patrimonio ambientale e archeologico.

Grande la soddisfazione del sindaco Mario Puddu, che ha definito l’assegnazione «un traguardo prestigioso per storia, tradizioni e percorso di crescita della nostra comunità» per poi esprimere un sincero ringraziamento alla consigliera Atzori e al gruppo dei Riformatori per aver dato l’impulso decisivo al progetto. Entusiasmo condiviso dalla stessa Atzori, che ha ricordato come l’obiettivo fosse valorizzare il potenziale e le radici della cittadina a livello nazionale.

Nei prossimi giorni l’amministrazione renderà nota la data della cerimonia ufficiale per festeggiare insieme alla cittadinanza questo riconoscimento. (sa. sa.)

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