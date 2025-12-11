Assemini oggi celebra le launeddas con Sonus de canna  

Assemini si conferma paese di grandi tradizioni con il quarantennale dell’associazione Sonus de canna che si celebrerà oggi con una serie di appuntamenti. Dice il suo presidente Sergio Lecis: «Intendiamo ricordare una tradizione asseminese antichissima: le launeddas che accompagnavano canti, balli e la vita».

Launeddas in Comune si aprirà alle 9.30 nel vecchio municipio (ospite del pluriartista Francesco Cau), in cui si terranno i laboratori alla presenza dei più abili costruttori tra cui Lazzaro Congiu e Ireneo Matta che fece incontrare a Sanluri su sonadori Dionigi Barranca e su cantadori Peppino Cirronis affinché si perpetuasse la tradizione de sa missa in tonu sardu che sarà riproposta nel canto “Angioni de Deus” durante la manifestazione. Si proseguirà poi con una conferenza nell'aula consiliare del Comune alle 16 in cui interverranno, tra i tanti, gnazio Macchiarella, ordinario di etnomusicologia a Cagliari, Francesco Giannattasio de La Sapienza di Roma, e Gianfranco Meloni presidente di Assòtziu Launeddas Sardìnnia che unisce i 15 gruppi locali e che lavora per dare un futuro alla vitalità di questa tradizione preparando anche l'istruttoria per il riconoscimento delle launeddas come Patrimonio Unesco.

Nato a metà degli anni ’80, l’impegno di Sonus de canna è attivo già dal 1978 quando Sergio Lecis incontra il calzolaio-suonatore Dionigi Burranca di Ortacesus e il suo solfeggio parlato, su sonai a buca, che attraverso 4 suoni do, da, de, di (così erano semplificate le note del pentagramma), insegnava musica ai suoi allievi, tra cui Lecis. Di Burranca si è occupato anche lo studioso Andreas Fridolin Weis Bentzon ne “Is launeddas”. Da allora Assemini è stato centro propulsore di un’attività di divulgazione: dai soli 5 suonatori del paese rimasti a fine ’900, a un movimento con centinaia di persone e promettenti sonadoris, sonadoras, cantadoris e cantadoras, alcuni dei quali presenti ai laboratori. Sono cinque gli interessi dell’associazione: is sonus de is launeddas, la chitarra, la ricerca, su cantu de sei, preziosa forma di canto improvvisato di Paola Dentoni, sa cantadora campidanesa, anch’esso presente nella voce e nel suono dei suoi fratelli Dolores e Romeo; e sa sonada a cuncòrdia che chiuderà la serata alle 19.30.

