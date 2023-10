Assemini, mezza a Pinna e Melis 

Claudia Pinna (Cus Cagliari) e Roberto Melis (Cal) trionfano alla Mezza Maratona della Ceramica di Assemini chiudendo la prova rispettivamente in 1h22’35 e 1h16’36. Nella 10,5 km dominio di Vanessa Erbì (Valeria), 45’44” e Riccardo Spanu (Isolarun), 36’01”.

Nel resto dell’Isola diversi atleti in evidenza. A Quartucciu, Emanuele Barra (Dolianova) salta 3,35 nell’asta CM, Andrea Cammilleri (Carbonia) 8”99 nei 60 hs RM, i cadetti amsicorini Leonardo Carboni e Laura Porcu atterrano nel lungo a 5,60 m e 5 m. A Nuoro, l’allievo Andrea Peddio (S.Teodoro) vince i 100 m in 11”70, mentre a Sassari, buone le prove degli junior dell’Academy Stefano Ferreri, 8’51”70 e Ginevra Mei 10’33”87 nei 3000 m, mentre Matteo Mura (Guerrieri del Pavone) corre i 600 m in 1’24”67.

Tra gli atleti sardi impegnati nella penisola, l’acuto è di Valentina Pedditzi, (Maracalagonis) sesta ai Campionati Italiani di marcia su strada di Alessandria, nella prova dei 10 km JF, col nuovo personale di 53’41”. A Valvasone Terme, buon 12° posto della Sardegna a l Trofeo delle Regioni cadetti di corsa su strada. Mentre a Telese Terme la Cagliari Marathon Club è undicesima ai tricolori di mezza.

