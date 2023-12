Assemini, la notte è Rosa Chemical  

Ad Assemini una serata (quella di stasera) col botto e foriera di sorprese. Del resto questa è la cifra dell’ospite d’eccezione: il rapper Rosa Chemical al centro di show scandalo e polemiche sanremesi. Modello, artista di graffiti e cantautore, il venticinquenne piemontese sbarca in Sardegna alle 21. Si prevede una piazza Sant’Andrea gremita per assistere alla performance.

Nome d’arte di Manuel Franco Rocati, ha partecipato al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Made in Italy”, classificandosi all’ottavo posto. Provocatorio e irriverente riuscirà a conquistare l’esigente pubblico asseminese? L’entusiasmo inizia a farsi sentire nonostante i più tradizionalisti storcano il naso. «Sta per concludersi l’anno - dichiara Maurizio Tunis, assessore al turismo - ma per Assemini è l’inizio dei grandi eventi».

