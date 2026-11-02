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Assemini.
03 novembre 2026 alle 00:23

“Assemini futura”: «Le nostre proposte per ridurre la Tari» 

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Nonostante un tasso record dell’80,4 per cento di raccolta differenziata mantenuto da cinque anni e certificato dall’Arpas, i cittadini di Assemini rischiano di veder vanificati i propri sforzi e di pagare una Tari più alta. Al centro della polemica c’è il nuovo maxi-appalto “Rifiuti solidi urbani” che sfiora i 47,4 milioni di euro.

Così l’associazione “Assemini Futura”, guidata dal presidente Roberto Usai, ha depositato in Comune una proposta con quattro varianti che, a suo dire, migliorerebbero la situazione: la conservazione della mono-raccolta della plastica con sacchi intelligenti codificati, l’uso di campane stradali e cassonetti selettivi per Pet/Pvc, una piattaforma comunale a chilometro zero per il trattamento di verde e potature e l’introduzione di analisi merceologiche con corsi di formazione continua finanziati dal gestore.

«Siamo andati alle assemblee pubbliche sul bando Rsu proprio perché crediamo nella partecipazione», dichiara Usai: «Condividiamo l’introduzione della tariffa puntuale, ma lo sforzo dei cittadini oggi è vanificato da inefficienze d’impianto che azzerano i premi sulla plastica. È sulla quota di gestione di circa 9,9 milioni di euro che si giocherà il ribasso della gara ed è lì che vanno inserite le quattro varianti per intercettare i premi di filiera e abbassare le bollette Tari. Mancano 40 giorni alla scadenza del bando: il tempo tecnico per integrare le varianti c’è, ma serve che la politica esca dal suo immobilismo».

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