Assemini è “Un Mare di Musica” con Stanley Jordan e Andrea Braido 

La rassegna “Un Mare di Musica” torna in grande stile ad Assemini dopo la pausa di alcuni anni imposta dalla pandemia. Un grande palco sotto le stelle, animato da diversi gruppi ispirati, in questa ventesima edizione, ad uno strumento che ha scandito i ritmi più amati dal grande pubblico: la chitarra. Ben dodici palchi, nella centralissima via Sardegna, hanno ripercorso anni di storia musicale, attraverso i tributi a gruppi noti, come i Santana, Jimi Hendrix, Eric Clapton, Steve Ray, Fabrizio De Andrè, Vasco Rossi.

Chitarra mon amour

«Ogni anno dedichiamo l’evento ad un tema particolare», afferma Piero Collu, l’instancabile promotore della manifestazione che di anno in anno vede una crescente partecipazione di pubblico. «Questa volta è stata la chitarra a fare da filo conduttore della serata, coinvolgendo gruppi locali e artisti che con questo strumento hanno tracciato anni di storia musicale in tutto il mondo».

I protagonisti

E quindi non potevano mancare alcuni fra i nomi più noti della musica internazionale, come Stanley Jordan, una vera leggenda americana della chitarra jazz, che dopo le tappe di Parigi, Manchester, Lisbona, Washington e tante altre, ha voluto inserire anche quella di Assemini nel suo Tour mondiale. Jordan è considerato a tutti gli effetti uno dei dieci migliori chitarristi jazz viventi e a lui si deve la particolare tecnica di tapping, come se la chitarra fra le sue mani diventasse un nuovo strumento. Sul palco di Assemini anche Andrea Braido, uno dei musicisti più versatili della musica italiana ed ex chitarrista di Vasco Rossi tra il 1989 e il 1997. Anche in questa occasione l’artista non ha deluso un pubblico trasversale, fatto non soltanto di giovani ma anche di tanti fan, uomini e donne ormai attempati e appassionati di questo genere musicale. Braido ha ricordi importanti della Sardegna e del suo pubblico, perché diverse sono state in passato le sue esibizioni nell’isola, prima con Vasco Rossi, successivamente con Patty Pravo. «La musica è qualcosa da prendere seriamente», sottolinea Braido, «e manifestazioni come questa, a tema, assumono un ruolo importantissimo per promuovere la storia della musica e degli strumenti. Insomma, un modo avvincente anche per educare e avvicinare le nuove generazioni alla musica, conoscendo da vicino, gruppi, strumenti, ritmi e protagonisti che hanno segnato varie epoche nel panorama musicale di tutto il mondo».

I giovanissimi

E in questa edizione di “Un Mare di Musica”, anche i giovanissimi sono stati protagonisti della lunga serata sotto le stelle, esibendosi nel palco dell’associazione Peter’s Day con i loro insegnanti. Una presenza significativa che dimostra come la musica possa rappresentare un grande valore sociale, perché consente di confrontarsi con i propri umori che spesso, in età adolescenziale, sono faticosamente gestibili e difficilmente decifrabili.

