Assemini concede il bis a Mario Puddu 

Assemini. Mario Puddu è, per la seconda volta, il sindaco di Assemini. Dopo nemmeno un’ora di spoglio, il distacco sull’avversario Diego Corrias era consolidato: 500 voti, poi 700. Alle 17 manca una sezione (la solita, la 21, quella che aveva avuto problemi di scrutinio già al primo turno) ma il vantaggio è salito a 900 voti, e anche uno notoriamente superstizioso come Puddu decide che può bastare. Prima un post su Facebook, in sardo (“ Ajò a si fai una passillada in bidda ”), poi l’arrivo trionfale nel quartier generale di via Carmine, già affollata di consiglieri, sostenitori, simpatizzanti, telefonini, microfoni, telecamere.

Voti finali: 4.284 per Puddu (54,5%), 3.337 per Corrias (42,4%), 242 nulle.

Puddu indossa la maglietta del Cagliari: non una qualunque ma una dell’annata 1969-1970, bianca con scollo rossoblù e il laccetto. «Regalo di Gigi Riva», sorride, e mostra la dedica autografasulle spalle, poco sopra il numero 11. «Per me rappresenta la gioia: la vittoria dello scudetto è stato il riscatto di tutta l’Isola, quindi chiedo scusa a tutti i tifosi del Cagliari che non mi amano ma divento sindaco per la seconda volta e per me il modo migliore per festeggiare è indossarla».

«Nessuna rivalsa»

Strette di mano, pacche, abbracci, baci: è un trionfo. Atteso a lungo, dopo anni fuori dalla politica per via di una vicenda giudiziaria rognosa chiusa con un’assoluzione piena in secondo grado, e il progressivo deterioramento di rapporti con gli ex compagni grillini, avversari in questa sfida elettorale. «Non è una rivalsa», giura Puddu: «Non c’è niente di personale. Se fossi stato contento di com’era amministrata Assemini non avrei dato vita a questo progetto. Sono grato agli asseminesi, a tutte le persone che ci hanno sostenuto, al mio gruppo, alla coalizione. La vittoria è netta, e non era per niente scontata. Anzi, tutt’altro. Sono molto felice. E molto responsabilizzato». Unico neo: 15mila elettori, due su tre, non sono andati alle urne. «Abbiamo fatto il possibile per coinvolgere quanti più asseminesi possibile, ci lavoreremo per i prossimi cinque anni».

L’arrivo in Municipio

Ma basta interviste: i sostenitori hanno già in mano le bandiere, qualcuno ha indossato a mo’ di uomo sandwich il manifesto elettorale dell’Udc, con il grande scudo crociato bianco e rosso. Si parte in corteo, a piedi, per andare in Municipio. All’arrivo Puddu saluta tutti: impiegati, funzionari, agenti della Municipale. Fa il giro degli uffici, sale al secondo piano, dove lo attendono il segretario generale Remo Ortu e il commissario Bruno Carcangiu, che ha guidato il Comune negli ultimi nove mesi. Strette di mano cordiali e appuntamento a oggi per il passaggio di consegne e la proclamazione del nuovo sindaco.

Lo sconfitto

Diego Corrias ha chiamato subito il vincitore per complimentarsi. Il distacco finale è di 945 voti. «Risultato netto», commenta: «Gli asseminesi si sono espressi chiaramente». Poi sottolinea il dato sull’astensionismo: «Spaventosamente basso. Ha votato solo un elettore su tre, e questo fa sì che il sindaco sia espressione di un quinto degli aventi diritto al voto. Noi comunque siamo fieri della campagna elettorale che abbiamo fatto e della coalizione cui abbiamo dato vita: abbiamo piantato un seme, ora lavoreremo per farlo crescere dai banchi dell’opposizione, nell’interesse degli asseminesi».

L’esclusa

Sarà consigliera d’opposizione anche Niside Muscas, la candidata esclusa dal ballottaggio per nove voti; in serata, ha chiamato anche lei il nuovo sindaco per le congratulazioni: «Il mio impegno da consigliera – fa sapere sui social – sarà costruttivo, senza preconcetti, e avrà come obiettivo principale quello di rendere Assemini una città migliore»

