Assemini, 22 progetti in tre anni 

Assemini, polverone in Consiglio sulla questione energie rinnovabili. Sono 22 le istanze presentate, dal 2021 a oggi, per l’installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile nel territorio asseminese.

Il dato, emerso da un accesso agli atti promosso dalla consigliera di minoranza Niside Muscas, non ha rassicurato il centrodestra, che chiede a gran voce l’istituzione di un registro, con relativa cartografia, contenente tutti i progetti che mirano alla produzione di energia elettrica da fonti alternative: «Crediamo sia necessario - spiega Muscas - conoscere la quantità e la ricaduta di tali impianti sul nostro territorio, soprattutto in un periodo storico nel quale è sempre più frequente la presentazione di istanze simili, spesso senza un’adeguata pubblicità o monitoraggio».

Le domande

Tre delle quattro richieste inoltrate nel 2024 avrebbero previsto la conferenza di servizi, una in particolare con la presenza di ben 10 enti di cui soltanto 2 hanno risposto. In questo caso il silenzio-assenso ha avuto il suo effetto: «È una situazione - prosegue Muscas - che genera preoccupazione. Il rischio è che istanze relative a progetti con impatti significativi sul territorio vengano approvate senza una valutazione approfondita da parte degli enti preposti. L’ultimo in ordine cronologico è stato presentato a novembre, con procedura a zero giorni e pertanto immediatamente esecutivo».

Le pratiche, caricate sul portale “Sardegna Impresa” dai tecnici, sono guidate: gli indirizzi arrivano in automatico in base alla tipologia di richiesta inoltrata. Peccato che con una piccola “forzatura” del sistema si possa mettere il segno di “spunta” sulla voce “a zero giorni” anziché su quella “conferenza di servizi”.

Trasparenza

Il contesto geografico asseminese, insieme a quelli limitrofi di Uta e Capoterra, rappresenta un obiettivo appetibile per privati e aziende che intendono investire sul fotovoltaico. Tuttavia per i cittadini è quasi impossibile venire a conoscenza dei progetti che prevedono impianti di potenza superiore ai 9,99 megawatt in quanto l’istruttoria non è di competenza dello sportello imprese Suape, seppur ricadano nel territorio comunale.

Un esempio per tutti è rappresentato dal recente progetto di un impianto di accumulo a batterie ricadente sui comuni di Assemini e Uta: «Dell’impianto dalla potenza nominale di circa 480 megawatt (valore di picco) in località Planemesu, il più grande al mondo con i suoi 70 ettari, erano solo parzialmente presenti gli atti nell’Albo pretorio comunale».

Così Muscas e i consiglieri Demontis, Pireddu e Stara hanno presentato in Aula una richiesta ben precisa: «È necessario dotare il Comune di strumenti adeguati per garantire trasparenza, controllo e coordinamento su tutte le istanze per la produzione di energia rinnovabile che interessano il nostro territorio, a prescindere dalla competenza diretta, indicando i dati più rilevanti come proponente, ubicazione, stato della pratica, enti competenti ed eventuale scadenza dei termini».