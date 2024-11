Asseminese-Azzurra, che show. Il La Palma sbanca Settimo 

Asseminese 2

Azzurra M. 2

Asseminese : Medda, Zanda, Ghiani, Leandri, S. Mattana, Loi, Pisano, Sanna, Ibba (70’ Floris), M. Mattana (76’ Porcu), Scalas. Allenatore Garau.

Azzurra M. : R. Serra, Flamini, E. Serra, Lallai (66’ Zuddas), Cogotti, Carta, Cordone, Sculco, Farci, Anziani, Spiga (46’ Puddu). Allenatore Canosa.

Arbitro : Cuneo di Carbonia.

Reti : 4’ (r) Farci, 8’ Spiga, 38’ (r) Scalas, 60’ S. Mattana.



Al Santa Lucia gol e spettacolo nel pari fra Asseminese e Azzurra. Ritmi alti in avvio di gara: al 4’ l’arbitro assegna un penalty per un fallo di mano e Farci porta in vantaggio gli ospiti dal dischetto. Al 7’ i padroni di casa reagiscono con Scalas che calciadal limite, ma la palla termina a lato. Dopo 1’ arriva il raddoppio degli ospiti: la retroguardia sbaglia un retropassaggio e ne approfitta Spiga che prende palla e batte Medda. Al 22’ Scalas calcia una punizione dalla trequarti e Zanda stacca di testa spedendo fuori di poco. Al 38’ l’Asseminese accorcia le distanze dagli undici metri con Scalas che spiazza Serra. In avvio di ripresa i padroni di casa si propongono in avanti alla ricerca del pari. Al 59’ Leandri colpisce di testa, il portiere blocca. Dopo 1’ arriva il pareggio: Simone Mattana stacca di testa in area e manda sotto l’incrocio.

