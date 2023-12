Asseminello, c’è anche Di Pardo 

Finalmente in campo assieme ai compagni. Non è stato un allenamento come gli altri, quello di ieri pomeriggio nel “Crai Sport Center” di Assemini, per l’esterno del Cagliari Di Pardo, che ha svolto parte della seduta con il gruppo dopo un mese e mezzo ai box per una lesione di primo grado ai flessori della coscia destra. Difficilmente sarà disponibile per la prossima partita con il Sassuolo, lunedì alla Unipol Domus a partire dalle 20.45, ma potrebbe puntare a questo punto alla successiva, in programma cinque giorni dopo al “Maradona” contro il Napoli dell’ex Mazzarri.

Il punto

Con il recupero di Di Pardo, l’infermeria è quasi vuota. Rog e Capradossi gli unici indisponibili, oltre allo squalificato Makoumbou fermato per una giornata dal Giudice Sportivo dopo l’espulsione rimediata all’Olimpico. Un’assenza importante considerato che il congolese era stato l’unico, sino a questo stop, a giocare tutte le gare dal primo minuto. A centrocampo Ranieri avrà comunque l’imbarazzo della scelta, così come in difesa e in attacco. La preparazione proseguirà con un solo allenamento, al mattino. La Lega intanto ha modificato l’orario di Lecce-Cagliari del 6 gennaio: non più alle 15 ma alle 18.

