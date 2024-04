Assemblee in città e in provincia in vista del congresso di maggio 

Si conclude nel Nuorese il ciclo di appuntamenti Anmil in vista del congresso provinciale dell’11 maggio. Gli incontri si sono tenuti nei fine settimana con il presidente Michele Tatti, i funzionari Anmil, Caf e Patronato a Gavoi, Gadoni, Bolotana, Villagrande e Tortolì riunendo i soci per eleggere i 40 delegati al congresso provinciale. Sabato alle 10.30 sarà la volta di Lula, con i soci di Bitti, Lodè, Lula, Orune, Posada e Siniscola per eleggere quattro delegati. Il 13 tappa a Dorgali con i soci del paese e di Galtellì, Irgoli, Loculi, Onifai, Orosei, Torpè. Il 20 a Nuoro con la nomina di 9 delegati da parte degli invalidi di Mamoiada, Nuoro, Oliena, Orgosolo, Orotelli. (g. pit.)

